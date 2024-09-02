За удар по Харькову 2 сентября Ахиллес ответил врагу на Белгородщине (видео)

После запусков врагом авиабомб ФАБ-500 по Харькову днем 2 сентября воины батальона ударных БпАК «Ахиллес» 92-й ОШБр ударили по Белгородской области РФ.

«РФ усиливает обстрелы Харькова ракетами, бомбами, баллистикой и беспилотниками. 2 сентября запуски авиабомб ФАБ-500 осуществлялись с территории Белгородской области. Ответ не заставил себя ждать», — пишет командир батальона Юрий Федоренко.

По его словам, военные поразили на территории Белгородщины танки, пушки, укрытия, личный состав и «еще много других целей». О них обещают рассказать позже.

Напомним, взрывы слышали в Харькове около 15:30. Как сообщил спикер облпрокуратуры Дмитрий Чубенко, в Киевском районе зафиксированы четыре попадания, предварительно, ФАБ-500 с УМПК. Всего пострадали — получили ранения и острую реакцию на стресс — 14 человек. Одно из попаданий было по зданию вуза. На месте телесные повреждения получили десять человек, все — сотрудники университета. Попадания были также по гаражному кооперативу, произошел пожар, по меньшей мере 20 гаражей полностью разрушены. Кроме этого, прилетело по открытой местности. Один из авиабоеприпасов, который был направлен на Харьков, не долетел до города и упал в селе Русская Лозовая — возле частного дома. В результате взрыва телесные повреждения получил мужчина.