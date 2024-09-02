За удар по Харькову 2 сентября Ахиллес ответил врагу на Белгородщине (видео)
После запусков врагом авиабомб ФАБ-500 по Харькову днем 2 сентября воины батальона ударных БпАК «Ахиллес» 92-й ОШБр ударили по Белгородской области РФ.
«РФ усиливает обстрелы Харькова ракетами, бомбами, баллистикой и беспилотниками. 2 сентября запуски авиабомб ФАБ-500 осуществлялись с территории Белгородской области. Ответ не заставил себя ждать», — пишет командир батальона Юрий Федоренко.
По его словам, военные поразили на территории Белгородщины танки, пушки, укрытия, личный состав и «еще много других целей». О них обещают рассказать позже.
Напомним, взрывы слышали в Харькове около 15:30. Как сообщил спикер облпрокуратуры Дмитрий Чубенко, в Киевском районе зафиксированы четыре попадания, предварительно, ФАБ-500 с УМПК. Всего пострадали — получили ранения и острую реакцию на стресс — 14 человек. Одно из попаданий было по зданию вуза. На месте телесные повреждения получили десять человек, все — сотрудники университета. Попадания были также по гаражному кооперативу, произошел пожар, по меньшей мере 20 гаражей полностью разрушены. Кроме этого, прилетело по открытой местности. Один из авиабоеприпасов, который был направлен на Харьков, не долетел до города и упал в селе Русская Лозовая — возле частного дома. В результате взрыва телесные повреждения получил мужчина.
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ахиллес, обстрел, федоренко, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «За удар по Харькову 2 сентября Ахиллес ответил врагу на Белгородщине (видео)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 2 сентября 2024 в 20:39;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "После запусков врагом авиабомб ФАБ-500 по Харькову днем 2 сентября воины батальона ударных БпАК «Ахиллес» 92-й ОШБр ударили по Белгородской области РФ.".