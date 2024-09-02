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За удар по Харкову 2 вересня Ахіллес відповів ворогу на Бєлгородщині (відео)

Події 20:39   02.09.2024
Олена Нагорна
За удар по Харкову 2 вересня Ахіллес відповів ворогу на Бєлгородщині (відео)

Після запусків ворогом авіабомб ФАБ-500 по Харкову вдень 2 вересня воїни батальйону ударних БпАК «Ахіллес» 92-ї ОШБр вдарили по Бєлгородській області РФ.

«РФ посилює обстріли Харкова ракетами, бомбами, балістикою та безпілотниками. 2 вересня запуски авіабомб ФАБ-500 здійснювалися з території Бєлгородської області. Відповідь не забарилася», — пише командир батальйону Юрій Федоренко.

За його словами, військові вразили на території Бєлгородщини танки, гармати, укриття, особовий склад та «ще багато інших цілей». Про них обіцяють розповісти згодом.

Нагадаємо, вибухи чули у Харкові близько 15:30. Як повідомив речник облпрокуратури Дмитро Чубенко, у Київському районі зафіксовано чотири влучання, попередньо, ФАБ-500 з УМПК. Загалом постраждали – отримали поранення та гостру реакцію на стрес – 14 осіб. Одне з влучань було по будівлі вишу. На місці тілесні ушкодження отримали десять осіб, усі – співробітники університету. Влучання були також по гаражному кооперативу, сталася пожежа, щонайменше 20 гаражів повністю зруйновані. Крім цього, прилетіло по відкритій місцевості. Один з авіабоєприпасів, який був направлений на Харків, не долетів до міста та впав у селі Руська Лозова – біля приватного будинку. Внаслідок вибуху тілесні ушкодження отримав чоловік.

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 2 Вересня 2024 в 20:39;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Після запусків ворогом авіабомб ФАБ-500 по Харкову вдень 2 вересня воїни батальйону ударних БпАК «Ахіллес» 92-ї ОШБр вдарили по Бєлгородській області РФ.".