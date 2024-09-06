130 домов пострадали из-за пожара в селе Студенок Харьковской области

В результате пожара, произошедшего из-за вражеского обстрела в селе Студенок, пострадали 130 домовладений, где проживали 205 человек, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«На данный момент 180 человек вернулись в село, 24 человека вынуждены были выехать в другие населенные пункты. Особое внимание требует судьба семьи, нуждающейся в размещении в доме-интернате», — рассказал Олег Синегубов.

К помощи присоединилась Савинская громада, которая предоставила гигиенические наборы. Общество Красного Креста в Украине обеспечило пострадавших питьевой водой и одеждой, а УЦХВЕ «Новая жизнь» города Славянск и Датский совет по делам беженцев (DRC) — наборами для личной гигиены.

Напомним, в этом районе продолжается масштабный лесной пожар — он возник из-за боевых действий в Донецкой области и перекинулся на Харьковщину. 2 сентября начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что в Оскольской громаде Изюмского района огнем охвачено около 1200 гектаров леса, в связи с чем из села Студенок эвакуировали 200 человек. Утром 3 сентября он проинформировал, что к тушению пожара привлечены работники ГСЧС Харьковской, Полтавской, Днепропетровской и Черкасской областей. Всего – 77 единиц техники 275 человек личного состава. Уже пострадали два человека — местная жительница и сотрудник ГСЧС. Огонь существенно разрушил село Студенок — там выгорело более 130 домовладений, где жило 205 человек. Тем не менее в село возвращаются люди, которых ранее эвакуировали. Огонь также угрожал распространиться на село Оскол, однако пожар удалось локализировать.