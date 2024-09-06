130 будинків постраждали через пожежу в селі Студенок на Харківщині
Внаслідок пожежі, що сталася через ворожий обстріл у селі Студенок, постраждали 130 домоволодінь, де проживало 205 осіб, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
«Наразі 180 людей повернулося до села, 24 особи вимушені були виїхати до інших населених пунктів. Особливу увагу вимагає доля сім’ї, яка потребує розміщення в будинку-інтернаті», – розповів Олег Синєгубов.
До допомоги також долучилася Савинська громада, яка надала гігієнічні набори. Товариство Червоного Хреста в Україні забезпечило постраждалих питною водою та одягом, а УЦХВЄ «Нове життя» міста Слов’янськ та Данська рада у справах біженців (DRC)– наборами для особистої гігієни.
Нагадаємо, у цьому районі триває масштабна лісова пожежа – вона виникла через бойові дії на Донеччині та перекинулася на Харківщину. 2 вересня начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що в Оскільській громаді Ізюмського району вогнем охоплено близько 1200 гектарів лісу, у зв’язку з чим із села Студенок евакуювали 200 людей. Вранці 3 вересня він поінформував, що до гасіння пожежі залучені працівники ДСНС Харківської, Полтавської, Дніпропетровської та Черкаської областей. Усього – 77 одиниць техніки та 275 осіб особового складу. Вже постраждали двоє людей – місцева мешканка та співробітник ДСНС. Вогонь суттєво зруйнував село Студенок – там вигоріло понад 130 домоволодінь, де мешкало 205 осіб. Проте до села повертаються люди, яких раніше евакуювали. Вогонь також погрожував поширитися на Оскіл, проте пожежу вдалося локалізувати.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: дім, Олег Синегубов, пожежа, село, студенок, Харьковская область, хова;
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Вересня 2024 в 16:33;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок пожежі, що сталася через ворожий обстріл у селі Студенок, постраждали 130 домоволодінь, де проживало 205 осіб, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".