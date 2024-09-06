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Ночью температура упадет до +10: погода в Харькове и области на 7 сентября

Общество 17:49   06.09.2024
Елена Нагорная
Ночью температура упадет до +10: погода в Харькове и области на 7 сентября Фото: Василий Голосный

В субботу, 7 сентября, в Харькове и области переменная облачность, без осадков.

В Харькове ночью термометры будут показывать от 10 до 12 градусов, днем — 25 — 27, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области ночью температура составит от 10 до 15 градусов, днем — 23 — 28.

Ветер восточный — 7 — 12 м/с.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 6 сентября 2024 в 17:49;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В субботу, 7 сентября, в Харькове и области переменная облачность, без осадков.".