Ночью температура упадет до +10: погода в Харькове и области на 7 сентября

В субботу, 7 сентября, в Харькове и области переменная облачность, без осадков.

В Харькове ночью термометры будут показывать от 10 до 12 градусов, днем — 25 — 27, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области ночью температура составит от 10 до 15 градусов, днем — 23 — 28.

Ветер восточный — 7 — 12 м/с.

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