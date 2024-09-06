Уночі температура впаде до +10: погода в Харкові та області на 7 вересня
Фото: Василь Голосний
У суботу, 7 вересня, у Харкові та області мінлива хмарність, без опадів.
У Харкові вночі термометри показуватимуть від 10 до 12 градусів, вдень – 25 – 27, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.
По області вночі температура становитиме від 10 до 15 градусів, удень – 23 – 28.
Вітер східний – 7 – 12 м/с.
Читайте також: Графіки погодинних відключень світла у Харкові та області з 7 по 13 вересня
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: погода, прогноз, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Уночі температура впаде до +10: погода в Харкові та області на 7 вересня»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 6 Вересня 2024 в 17:49;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У суботу, 7 вересня, у Харкові та області мінлива хмарність, без опадів.".