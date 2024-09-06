Live
  • Пт 06.09.2024
  • Харків  +25°С
  • USD 41.09
  • EUR 45.59

Уночі температура впаде до +10: погода в Харкові та області на 7 вересня

Суспільство 17:49   06.09.2024
Олена Нагорна
Уночі температура впаде до +10: погода в Харкові та області на 7 вересня Фото: Василь Голосний

У суботу, 7 вересня, у Харкові та області мінлива хмарність, без опадів.

У Харкові вночі термометри показуватимуть від 10 до 12 градусів, вдень – 25 – 27, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.

По області вночі температура становитиме від 10 до 15 градусів, удень – 23 – 28.

Вітер східний – 7 – 12 м/с.

Читайте також: Графіки погодинних відключень світла у Харкові та області з 7 по 13 вересня

Автор: Олена Нагорна
Популярно
ЗС РФ перевели в підвищену бойову готовність біля Глибокого – ОТУВ “Харків”
ЗС РФ перевели в підвищену бойову готовність біля Глибокого – ОТУВ “Харків”
04.09.2024, 10:37
Уночі температура впаде до +10: погода в Харкові та області на 7 вересня
Уночі температура впаде до +10: погода в Харкові та області на 7 вересня
06.09.2024, 17:49
Вступ до IT: Які предмети потрібно здавати на програміста
Вступ до IT: Які предмети потрібно здавати на програміста
06.09.2024, 15:13
ГШ: 12 атак РФ від початку доби під Куп’янськом і одна – на півночі Харківщини
ГШ: 12 атак РФ від початку доби під Куп’янськом і одна – на півночі Харківщини
06.09.2024, 17:21
Два з половиною дні не ходитимуть трамваї в деяких районах Харкова
Два з половиною дні не ходитимуть трамваї в деяких районах Харкова
06.09.2024, 16:56
130 будинків постраждали через пожежу в селі Студенок на Харківщині
130 будинків постраждали через пожежу в селі Студенок на Харківщині
06.09.2024, 16:33

Новини за темою:

18:03
Вночі сильний вітер, вдень до +29: погода в Харкові та області на 6 вересня
18:14
Удень може бути шквал: прогноз погоди в Харкові та області на 5 вересня
20:53
Сильний вітер і дощ. Якою буде погода 4 вересня у Харкові та області
21:42
Може бути шквал і дощ із грозою: прогноз погоди на Харківщині на 3 вересня
21:12
Спека до +35. Якою буде погода 2 вересня у Харкові та області

Ви читали новину: «Уночі температура впаде до +10: погода в Харкові та області на 7 вересня»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 6 Вересня 2024 в 17:49;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У суботу, 7 вересня, у Харкові та області мінлива хмарність, без опадів.".