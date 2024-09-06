Уночі температура впаде до +10: погода в Харкові та області на 7 вересня

У суботу, 7 вересня, у Харкові та області мінлива хмарність, без опадів.

У Харкові вночі термометри показуватимуть від 10 до 12 градусів, вдень – 25 – 27, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.

По області вночі температура становитиме від 10 до 15 градусів, удень – 23 – 28.

Вітер східний – 7 – 12 м/с.

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