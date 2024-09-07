Автобус из Черкасской Лозовой на Салтовку запускают со следующей недели
Со следующей недели начнет курсировать автобус по маршруту Черкасская Лозовая — Пятихатки — Лесопарк — станция метро «Героев Труда».
Об этом сообщил глава Малоданиловской громады Александр Гололобов и подчеркнул, что этот вопрос не могли решить в течение трех месяцев.
Гололобов напомнил, что заказчиком перевозок между громадами согласно действующему законодательству выступают областные администрации. Маршрут согласовали 5 сентября в ходе онлайн-совещания по организации пассажирских автобусных рейсов на Харьковщине с участием представителей ХОВА и руководителей дорожных предприятий.
Глава громады добавил, что озвучил на совещании вопросы о законности/незаконности уплаты из местного бюджета средств за государственные льготы и неудовлетворительном состоянии подъездов к селам Караван и Лужок, которые находятся на балансе ГП «Дороги Харьковщины» и по которым курсируют пригородные автобусы.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: автобус, гололобов, Харьков, черкасская лозовая;
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- • Дата публикации материала: 7 сентября 2024 в 09:52;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Со следующей недели начнет курсировать автобус по маршруту Черкасская Лозовая — Пятихатки — Лесопарк — станция метро «Героев Труда».".