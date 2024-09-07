Автобус из Черкасской Лозовой на Салтовку запускают со следующей недели

Со следующей недели начнет курсировать автобус по маршруту Черкасская Лозовая — Пятихатки — Лесопарк — станция метро «Героев Труда».

Об этом сообщил глава Малоданиловской громады Александр Гололобов и подчеркнул, что этот вопрос не могли решить в течение трех месяцев.

Гололобов напомнил, что заказчиком перевозок между громадами согласно действующему законодательству выступают областные администрации. Маршрут согласовали 5 сентября в ходе онлайн-совещания по организации пассажирских автобусных рейсов на Харьковщине с участием представителей ХОВА и руководителей дорожных предприятий.

Глава громады добавил, что озвучил на совещании вопросы о законности/незаконности уплаты из местного бюджета средств за государственные льготы и неудовлетворительном состоянии подъездов к селам Караван и Лужок, которые находятся на балансе ГП «Дороги Харьковщины» и по которым курсируют пригородные автобусы.