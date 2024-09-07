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Автобус із Черкаської Лозової на Салтівку запускають із наступного тижня

Суспільство 09:52   07.09.2024
Олена Нагорна
Автобус із Черкаської Лозової на Салтівку запускають із наступного тижня

З наступного тижня почне курсувати автобус за маршрутом Черкаська Лозова – П’ятихатки – Лісопарк – станція метро «Героїв Праці».

Про це повідомив голова Малоданилівської громади Олександр Гололобов і наголосив, що це питання не могли вирішити протягом трьох місяців.

Гололобов нагадав, що замовником перевезень між громадами згідно із чинним законодавством виступають обласні адміністрації. Маршрут погодили 5 вересня під час онлайн-наради щодо організації пасажирських автобусних рейсів на Харківщині за участю представників ХОВА та керівників дорожніх підприємств.

Глава громади додав, що озвучив на нараді питання щодо законності/незаконності сплати з місцевого бюджету коштів за державні пільги та незадовільного стану під’їздів до сіл Караван та Лужок, які перебувають на балансі ДП «Дороги Харківщини» та якими курсують приміські автобуси.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 7 Вересня 2024 в 09:52;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "З наступного тижня почне курсувати автобус за маршрутом Черкаська Лозова – П’ятихатки – Лісопарк – станція метро «Героїв Праці».".