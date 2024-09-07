Автобус із Черкаської Лозової на Салтівку запускають із наступного тижня
З наступного тижня почне курсувати автобус за маршрутом Черкаська Лозова – П’ятихатки – Лісопарк – станція метро «Героїв Праці».
Про це повідомив голова Малоданилівської громади Олександр Гололобов і наголосив, що це питання не могли вирішити протягом трьох місяців.
Гололобов нагадав, що замовником перевезень між громадами згідно із чинним законодавством виступають обласні адміністрації. Маршрут погодили 5 вересня під час онлайн-наради щодо організації пасажирських автобусних рейсів на Харківщині за участю представників ХОВА та керівників дорожніх підприємств.
Глава громади додав, що озвучив на нараді питання щодо законності/незаконності сплати з місцевого бюджету коштів за державні пільги та незадовільного стану під’їздів до сіл Караван та Лужок, які перебувають на балансі ДП «Дороги Харківщини» та якими курсують приміські автобуси.
Читайте також: Голові селища на Харківщині закидають розтрату: у ТГ заявили про упередженість
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: автобус, гололобов, Харків, черкасская лозовая;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Автобус із Черкаської Лозової на Салтівку запускають із наступного тижня»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 7 Вересня 2024 в 09:52;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "З наступного тижня почне курсувати автобус за маршрутом Черкаська Лозова – П’ятихатки – Лісопарк – станція метро «Героїв Праці».".