Автобус із Черкаської Лозової на Салтівку запускають із наступного тижня

З наступного тижня почне курсувати автобус за маршрутом Черкаська Лозова – П’ятихатки – Лісопарк – станція метро «Героїв Праці».

Про це повідомив голова Малоданилівської громади Олександр Гололобов і наголосив, що це питання не могли вирішити протягом трьох місяців.

Гололобов нагадав, що замовником перевезень між громадами згідно із чинним законодавством виступають обласні адміністрації. Маршрут погодили 5 вересня під час онлайн-наради щодо організації пасажирських автобусних рейсів на Харківщині за участю представників ХОВА та керівників дорожніх підприємств.

Глава громади додав, що озвучив на нараді питання щодо законності/незаконності сплати з місцевого бюджету коштів за державні пільги та незадовільного стану під’їздів до сіл Караван та Лужок, які перебувають на балансі ДП «Дороги Харківщини» та якими курсують приміські автобуси.