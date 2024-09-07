DeepState уменьшил серую зону в районе Волчанска: кто контролирует территории

Границы территорий в районе города Волчанск и села Тихое на севере Харьковщины, которые контролируют оккупанты и украинские защитники, уточнил аналитический проект DeepState.

Судя по карте, военные РФ расширили контроль на восток от Волчанска, а Силы обороны — на север от реки Волчья. Ранее эти территории были обозначены как «серая зона».