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DeepState уменьшил серую зону в районе Волчанска: кто контролирует территории

Политика 07:24   07.09.2024
Елена Нагорная
DeepState уменьшил серую зону в районе Волчанска: кто контролирует территории Карта DeepState

Границы территорий в районе города Волчанск и села Тихое на севере Харьковщины, которые контролируют оккупанты и украинские защитники, уточнил аналитический проект DeepState.

Судя по карте, военные РФ расширили контроль на восток от Волчанска, а Силы обороны — на север от реки Волчья. Ранее эти территории были обозначены как «серая зона».

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 7 сентября 2024 в 07:24;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Границы территорий в районе города Волчанск и села Тихое на севере Харьковщины, которые контролируют оккупанты и украинские защитники, уточнил аналитический проект DeepState.".