DeepState уменьшил серую зону в районе Волчанска: кто контролирует территории
Карта DeepState
Границы территорий в районе города Волчанск и села Тихое на севере Харьковщины, которые контролируют оккупанты и украинские защитники, уточнил аналитический проект DeepState.
Судя по карте, военные РФ расширили контроль на восток от Волчанска, а Силы обороны — на север от реки Волчья. Ранее эти территории были обозначены как «серая зона».
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- Категории: Политика, Харьков; Теги: DeepState, волчанск, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 7 сентября 2024 в 07:24;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Границы территорий в районе города Волчанск и села Тихое на севере Харьковщины, которые контролируют оккупанты и украинские защитники, уточнил аналитический проект DeepState.".