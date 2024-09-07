DeepState зменшив “сіру зону” в районі Вовчанська: хто контролює території

Межі територій у районі міста Вовчанськ та села Тихе на півночі Харківщини, які контролюють окупанти та українські захисники, уточнив аналітичний проєкт DeepState.

Судячи з карти, військові РФ розширили контроль на схід від Вовчанська, а Сили оборони – на північ від річки Вовча. Раніше ці території були позначені як «сіра зона».