DeepState зменшив “сіру зону” в районі Вовчанська: хто контролює території
Мапа DeepState
Межі територій у районі міста Вовчанськ та села Тихе на півночі Харківщини, які контролюють окупанти та українські захисники, уточнив аналітичний проєкт DeepState.
Судячи з карти, військові РФ розширили контроль на схід від Вовчанська, а Сили оборони – на північ від річки Вовча. Раніше ці території були позначені як «сіра зона».
Читайте також: СОУ звільнили частину території біля Липців на Харківщині — DeepState
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Політика, Харків; Теги: DeepState, вовчанськ, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «DeepState зменшив “сіру зону” в районі Вовчанська: хто контролює території»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 7 Вересня 2024 в 07:24;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Межі територій у районі міста Вовчанськ та села Тихе на півночі Харківщини, які контролюють окупанти та українські захисники, уточнив аналітичний проєкт DeepState.".