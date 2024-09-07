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DeepState зменшив “сіру зону” в районі Вовчанська: хто контролює території

Політика 07:24   07.09.2024
Олена Нагорна
DeepState зменшив “сіру зону” в районі Вовчанська: хто контролює території Мапа DeepState

Межі територій у районі міста Вовчанськ та села Тихе на півночі Харківщини, які контролюють окупанти та українські захисники, уточнив аналітичний проєкт DeepState.

Судячи з карти, військові РФ розширили контроль на схід від Вовчанська, а Сили оборони – на північ від річки Вовча. Раніше ці території були позначені як «сіра зона».

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 7 Вересня 2024 в 07:24;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Межі територій у районі міста Вовчанськ та села Тихе на півночі Харківщини, які контролюють окупанти та українські захисники, уточнив аналітичний проєкт DeepState.".