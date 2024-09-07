Генштаб на 16:00: один бой идет на севере Харьковщины и три — под Купянском

Один штурм провели военные РФ с начала суток на севере Харьковщины и четыре – на Купянском направлении, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.

На Харьковском направлении оккупанты штурмовали позиции украинских подразделений в районе Волчанска, этот бой продолжается. Под ударами КАБов оказалась Казачья Лопань.

На Купянском направлении противник атаковал в направлении Синьковки, Лозовой, Стельмаховки и Андреевки. Одну атаку Силы обороны отбили, три боя продолжаются.