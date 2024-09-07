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Генштаб на 16:00: один бой идет на севере Харьковщины и три — под Купянском

Происшествия 16:55   07.09.2024
Елена Нагорная
Генштаб на 16:00: один бой идет на севере Харьковщины и три — под Купянском Фото: Генштаб ВСУ

Один штурм провели военные РФ с начала суток на севере Харьковщины и четыре – на Купянском направлении, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.

На Харьковском направлении оккупанты штурмовали позиции украинских подразделений в районе Волчанска, этот бой продолжается. Под ударами КАБов оказалась Казачья Лопань.

На Купянском направлении противник атаковал в направлении Синьковки, Лозовой, Стельмаховки и Андреевки. Одну атаку Силы обороны отбили, три боя продолжаются.

Читайте также: Генштаб: вновь возросло количество боев на Купянском направлении — 27 за сутки

Автор: Елена Нагорная
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Генштаб на 16:00: один бой идет на севере Харьковщины и три — под Купянском
07.09.2024, 16:55

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  • • Дата публикации материала: 7 сентября 2024 в 16:55;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Один штурм провели военные РФ с начала суток на севере Харьковщины и четыре – на Купянском направлении, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.".