Генштаб на 16:00: один бій іде на півночі Харківщини і три – під Куп’янськом
Фото: Генштаб ЗСУ
Один штурм провели військові РФ від початку доби на півночі Харківщини та чотири – на Куп’янському напрямку, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00.
На Харківському напрямку окупанти штурмували позиції українських підрозділів в районі Вовчанська, цей бій триває. Під ударами КАБів опинилась Козача Лопань.
На Куп’янському напрямку супротивник атакував у напрямку Синьківки, Лозової, Стельмахівки та Андріївки. Одну атаку Сили оборони відбили, три бої тривають.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: Генштаб ЗСУ, купянское направление, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Вересня 2024 в 16:55;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Один штурм провели військові РФ від початку доби на півночі Харківщини та чотири – на Куп’янському напрямку, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00.".