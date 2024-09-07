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Генштаб на 16:00: один бій іде на півночі Харківщини і три – під Куп’янськом

Події 16:55   07.09.2024
Олена Нагорна
Генштаб на 16:00: один бій іде на півночі Харківщини і три – під Куп’янськом Фото: Генштаб ЗСУ

Один штурм провели військові РФ від початку доби на півночі Харківщини та чотири – на Куп’янському напрямку, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00.

На Харківському напрямку окупанти штурмували позиції українських підрозділів в районі Вовчанська, цей бій триває. Під ударами КАБів опинилась Козача Лопань.

На Куп’янському напрямку супротивник атакував у напрямку Синьківки, Лозової, Стельмахівки та Андріївки. Одну атаку Сили оборони відбили, три бої тривають.

Читайте також: Генштаб: знову зросла кількість боїв на Куп’янському напрямку – 27 за добу

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 7 Вересня 2024 в 16:55;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Один штурм провели військові РФ від початку доби на півночі Харківщини та чотири – на Куп’янському напрямку, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00.".