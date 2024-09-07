Генштаб на 16:00: один бій іде на півночі Харківщини і три – під Куп’янськом

Один штурм провели військові РФ від початку доби на півночі Харківщини та чотири – на Куп’янському напрямку, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00.

На Харківському напрямку окупанти штурмували позиції українських підрозділів в районі Вовчанська, цей бій триває. Під ударами КАБів опинилась Козача Лопань.

На Куп’янському напрямку супротивник атакував у напрямку Синьківки, Лозової, Стельмахівки та Андріївки. Одну атаку Сили оборони відбили, три бої тривають.