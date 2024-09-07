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Генштаб: знову зросла кількість боїв на Куп’янському напрямку – 27 за добу

Події 08:39   07.09.2024
Олена Нагорна
Генштаб: знову зросла кількість боїв на Куп’янському напрямку – 27 за добу Фото: Генштаб ЗСУ

27 боїв відбулося минулої доби на Куп’янському напрямку і шість – на півночі Харківщини, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 08:00.

На Харківському напрямку Сили оборони відбивали штурмові дії супротивника поблизу Вовчанська та Липців. На Куп’янському напрямку бої йшли біля Синьківки, Глушківки, Андріївки, Берестового та Стельмахівки.

Також агресор завдав авіаударів по районах Малих Проходів, Попівки та Петропавлівки Харківської області.

Зазначимо, напередодні Генштаб інформував про сім боїв на півночі Харківщини та 15 на Куп’янському напрямку.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 7 Вересня 2024 в 08:39;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "27 боїв відбулося минулої доби на Куп’янському напрямку і шість – на півночі Харківщини, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 08:00.".