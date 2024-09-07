Генштаб: вновь возросло количество боев на Купянском направлении — 27 за сутки

27 боев произошло за минувшие сутки на Купянском направлении и шесть — на севере Харьковщины, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 08:00.

На Харьковском направлении Силы обороны отражали штурмовые действия противника вблизи Волчанска и Липцев. На Купянском направлении бои шли у Синьковки, Глушковки, Андреевки, Берестового и Стельмаховки.

Также агрессор нанес авиаудары по районам Малых Проходов, Поповки и Петропавловки Харьковской области.

Отметим, накануне Генштаб информировал о семи боях на севере Харьковщины и 15 на Купянском направлении.