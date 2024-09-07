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Генштаб: вновь возросло количество боев на Купянском направлении — 27 за сутки

Происшествия 08:39   07.09.2024
Елена Нагорная
Генштаб: вновь возросло количество боев на Купянском направлении — 27 за сутки Фото: Генштаб ВСУ

27 боев произошло за минувшие сутки на Купянском направлении и шесть — на севере Харьковщины, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 08:00.

На Харьковском направлении Силы обороны отражали штурмовые действия противника вблизи Волчанска и Липцев. На Купянском направлении бои шли у Синьковки, Глушковки, Андреевки, Берестового и Стельмаховки.

Также агрессор нанес авиаудары по районам Малых Проходов, Поповки и Петропавловки Харьковской области.

Отметим, накануне Генштаб информировал о семи боях на севере Харьковщины и 15 на Купянском направлении.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 7 сентября 2024 в 08:39;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "27 боев произошло за минувшие сутки на Купянском направлении и шесть — на севере Харьковщины, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 08:00.".