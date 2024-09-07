На Харьков и Малую Даниловку скинули ФАБ-250: данные прокуратуры (фото, видео)
ФАБ-250 с УМПК, по предварительным данным, нанесли удар по Харькову и поселку Малая Даниловка военные РФ около 16:00 7 сентября, сообщают в областной прокуратуре. Вследствие «прилетов» пострадали пять человек.
▪️В Салтовском районе Харькова повреждено помещение частного предприятия. Получил ранение 61-летний охранник. Также повреждены девять транспортных средств.
▪️В Индустриальном районе Харькова зафиксировано попадание по территории садового товарищества: произошло возгорание хозяйственного здания. Без пострадавших.
▪️В поселке Малая Даниловка горел жилой дом, еще по меньшей мере десять частных домовладений повреждены. Пострадали четыре человека: три женщины и мужчина. У них острая реакция на стресс и телесные повреждения.
Фото облпрокуратуры
Как информирует глава Малоданиловской громады Александр Гололобов, в поселке повреждены более 20 домовладений, линии электропередачи и газоснабжения (частично), а также четыре автомобиля.
Видео Александра Гололобова
Напомним, взрывы в Харькове были слышны около 16:00. Как информировали в облуправлении Нацполиции, одна из вражеских авиабомб попала в хозяйственное сооружение в садовом товариществе в Индустриальном районе Харькова, вторая упала на территории частного предприятия в Салтовском районе, а в поселке Малая Даниловка враг попал в частный дом. В ГСЧС сообщали, что в Малой Даниловке пострадали пять человек.
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- Категории: Происшествия, Репортаж; Теги: малая даниловка, удар, ФАБ-250, Харьков, Харьковская областная прокуратура;
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- • Дата публикации материала: 7 сентября 2024 в 20:47;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ФАБ-250 с УМПК, по предварительным данным, нанесли удар по Харькову и поселку Малая Даниловка военные РФ около 16:00".