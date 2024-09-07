Live
  • Сб 07.09.2024
  • Харків  +21°С
  • USD 41.09
  • EUR 45.59

На Харків та Малу Данилівку скинули ФАБ-250: дані прокуратури (фото, відео)

Події 20:47   07.09.2024
Олена Нагорна
На Харків та Малу Данилівку скинули ФАБ-250: дані прокуратури (фото, відео)

ФАБ-250 з УМПК, за попередніми даними, завдали ударів по Харкову та селищу Мала Данилівка військові РФ близько 16:00 7 вересня, повідомляють в обласній прокуратурі. Внаслідок “прильотів” постраждали п’ятеро людей. 

▪️У Салтівському районі Харкова пошкоджене приміщення приватного підприємства. Отримав поранення 61-річний охоронець. Також пошкоджені дев’ять транспортних засобів.

▪️В Індустріальному районі Харкова зафіксоване влучання по території садового товариства: відбулось загоряння господарчої будівлі. Без постраждалих.

▪️У селищі Мала Данилівка горів житловий будинок, ще щонайменше десять приватних домоволодінь пошкоджені. Постраждали чотири людини: три жінки та чоловік. У них гостра реакція на стрес та тілесні ушкодження.


Фото облпрокуратури

Як інформує голова Малоданилівської громади Олександр Гололобов, у селищі пошкоджено понад 20 домоволодінь, лінії електропередачі та газопостачання (частково), а також чотири автомобілі.

Відео Олександра Гололобова

Нагадаємо, вибухи у Харкові було чутно близько 16:00. Як інформували в облуправлінні Нацполіції, одна з ворожих авіабомб влучила в господарську споруду у садовому товаристві в Індустріальному районі Харкова, друга впала на території приватного підприємства у Салтівському районі, а у селищі Мала Данилівка ворог влучив у приватний будинок. У ДСНС повідомляли, що в Малій Данилівці постраждали п’ять людей.

Читайте також: Чотири мети ударів КАБами, у тому числі наймерзеннішу, назвали у ОТУВ «Харків»

Автор: Олена Нагорна
Популярно
На Харків та Малу Данилівку скинули ФАБ-250: дані прокуратури (фото, відео)
На Харків та Малу Данилівку скинули ФАБ-250: дані прокуратури (фото, відео)
07.09.2024, 20:47
Вступ до IT: Які предмети потрібно здавати на програміста
Вступ до IT: Які предмети потрібно здавати на програміста
06.09.2024, 15:13
ЗС РФ перевели в підвищену бойову готовність біля Глибокого – ОТУВ “Харків”
ЗС РФ перевели в підвищену бойову готовність біля Глибокого – ОТУВ “Харків”
04.09.2024, 10:37
Вночі буде ще холодніше: прогноз погоди у Харкові та області на 8 вересня
Вночі буде ще холодніше: прогноз погоди у Харкові та області на 8 вересня
07.09.2024, 21:00
Ймовірно підхмелений водій у Харкові пропонував копам 4 тис. грн хабаря
Ймовірно підхмелений водій у Харкові пропонував копам 4 тис. грн хабаря
07.09.2024, 19:55
У Харкові прилетіло по дачах, у Малій Данилівці – по приватному сектору
У Харкові прилетіло по дачах, у Малій Данилівці – по приватному сектору
07.09.2024, 16:26

Новини за темою:

17:38
У Малій Данилівці під Харковом КАБ влучив у приватний дім, постраждала жінка
16:26
У Харкові прилетіло по дачах, у Малій Данилівці – по приватному сектору
08:28
Вибухи вночі: “прильоти” були, але не по Харкову – дані ХОВА та громади
19:43
Малоданилівська громада була під обстрілом приблизно в один час із Харковом
08:07
“Гучний ранок” – голова громади на Харківщині про вибух

Ви читали новину: «На Харків та Малу Данилівку скинули ФАБ-250: дані прокуратури (фото, відео)»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 7 Вересня 2024 в 20:47;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "ФАБ-250 з УМПК, за попередніми даними, завдали ударів по Харкову та селищу Мала Данилівка військові РФ близько 16:00".