На Харків та Малу Данилівку скинули ФАБ-250: дані прокуратури (фото, відео)
ФАБ-250 з УМПК, за попередніми даними, завдали ударів по Харкову та селищу Мала Данилівка військові РФ близько 16:00 7 вересня, повідомляють в обласній прокуратурі. Внаслідок “прильотів” постраждали п’ятеро людей.
▪️У Салтівському районі Харкова пошкоджене приміщення приватного підприємства. Отримав поранення 61-річний охоронець. Також пошкоджені дев’ять транспортних засобів.
▪️В Індустріальному районі Харкова зафіксоване влучання по території садового товариства: відбулось загоряння господарчої будівлі. Без постраждалих.
▪️У селищі Мала Данилівка горів житловий будинок, ще щонайменше десять приватних домоволодінь пошкоджені. Постраждали чотири людини: три жінки та чоловік. У них гостра реакція на стрес та тілесні ушкодження.
Фото облпрокуратури
Як інформує голова Малоданилівської громади Олександр Гололобов, у селищі пошкоджено понад 20 домоволодінь, лінії електропередачі та газопостачання (частково), а також чотири автомобілі.
Відео Олександра Гололобова
Нагадаємо, вибухи у Харкові було чутно близько 16:00. Як інформували в облуправлінні Нацполіції, одна з ворожих авіабомб влучила в господарську споруду у садовому товаристві в Індустріальному районі Харкова, друга впала на території приватного підприємства у Салтівському районі, а у селищі Мала Данилівка ворог влучив у приватний будинок. У ДСНС повідомляли, що в Малій Данилівці постраждали п’ять людей.
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- Категорії: Події, Репортаж; Теги: малая даниловка, удар, ФАБ-250, Харків, Харьковская областная прокуратура;
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Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "ФАБ-250 з УМПК, за попередніми даними, завдали ударів по Харкову та селищу Мала Данилівка військові РФ близько 16:00".