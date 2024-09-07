На Харків та Малу Данилівку скинули ФАБ-250: дані прокуратури (фото, відео)

ФАБ-250 з УМПК, за попередніми даними, завдали ударів по Харкову та селищу Мала Данилівка військові РФ близько 16:00 7 вересня, повідомляють в обласній прокуратурі. Внаслідок “прильотів” постраждали п’ятеро людей.

▪️У Салтівському районі Харкова пошкоджене приміщення приватного підприємства. Отримав поранення 61-річний охоронець. Також пошкоджені дев’ять транспортних засобів.

▪️В Індустріальному районі Харкова зафіксоване влучання по території садового товариства: відбулось загоряння господарчої будівлі. Без постраждалих.

▪️У селищі Мала Данилівка горів житловий будинок, ще щонайменше десять приватних домоволодінь пошкоджені. Постраждали чотири людини: три жінки та чоловік. У них гостра реакція на стрес та тілесні ушкодження.



Фото облпрокуратури

Як інформує голова Малоданилівської громади Олександр Гололобов, у селищі пошкоджено понад 20 домоволодінь, лінії електропередачі та газопостачання (частково), а також чотири автомобілі.

Відео Олександра Гололобова

Нагадаємо, вибухи у Харкові було чутно близько 16:00. Як інформували в облуправлінні Нацполіції, одна з ворожих авіабомб влучила в господарську споруду у садовому товаристві в Індустріальному районі Харкова, друга впала на території приватного підприємства у Салтівському районі, а у селищі Мала Данилівка ворог влучив у приватний будинок. У ДСНС повідомляли, що в Малій Данилівці постраждали п’ять людей.