ДСНС: у Малій Данилівці п’ять постраждалих, у Харкові “приліт” по підприємству
Внаслідок авіаудару по селищу Мала Данилівка близько 16:00 7 вересня постраждали п’ять людей, а в Салтівському районі Харкова прилетіло по території приватного підприємства, повідомляють у ГУ ДСНС у Харківській області.
▪️У селищі Мала Данилівка горів будинок на площі 150 квадратних метрів. Один дім зруйнований, ще понад десять – пошкоджені. За попередніми даними, постраждали п’ять людей.
▪️У Салтівському районі Харкова на території приватного підприємства горіла складська будівля на площі 50 квадратних метрів та трава на площі 250 квадратних метрів. Пошкоджені вісім легковиків.
▪️В Індустріальному районі Харкова горіла трава на площі 200 квадратних метрів.
За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, одна з авіабомб влучила в господарчу споруду у садовому товаристві в Індустріальному районі Харкова, друга впала на території приватного підприємства у Салтівському районі, а в селищі Мала Данилівка ворог поцілив у приватний будинок.
Нагадаємо, вибухи у Харкові чули близько 16:00. Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що військові РФ поцілили по садовому товариству в Індустріальному районі, а в селищі Мала Данилівка – по приватному сектору. За даними мера Ігоря Терехова, у Харкові удари припали по Індустріальному та Салтівському районах. На місці одного з «прильотів» почалася пожежа.
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Вересня 2024 в 19:25;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок авіаудару по селищу Мала Данилівка близько 16:00 7 вересня постраждали п’ять людей, а в Салтівському районі Харкова прилетіло по території приватного підприємства, повідомляють у ГУ ДСНС у Харківській області.".