ДСНС: у Малій Данилівці п’ять постраждалих, у Харкові “приліт” по підприємству

Внаслідок авіаудару по селищу Мала Данилівка близько 16:00 7 вересня постраждали п’ять людей, а в Салтівському районі Харкова прилетіло по території приватного підприємства, повідомляють у ГУ ДСНС у Харківській області.

▪️У селищі Мала Данилівка горів будинок на площі 150 квадратних метрів. Один дім зруйнований, ще понад десять – пошкоджені. За попередніми даними, постраждали п’ять людей.

▪️У Салтівському районі Харкова на території приватного підприємства горіла складська будівля на площі 50 квадратних метрів та трава на площі 250 квадратних метрів. Пошкоджені вісім легковиків.

▪️В Індустріальному районі Харкова горіла трава на площі 200 квадратних метрів.

За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, одна з авіабомб влучила в господарчу споруду у садовому товаристві в Індустріальному районі Харкова, друга впала на території приватного підприємства у Салтівському районі, а в селищі Мала Данилівка ворог поцілив у приватний будинок.

Нагадаємо, вибухи у Харкові чули близько 16:00. Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що військові РФ поцілили по садовому товариству в Індустріальному районі, а в селищі Мала Данилівка – по приватному сектору. За даними мера Ігоря Терехова, у Харкові удари припали по Індустріальному та Салтівському районах. На місці одного з «прильотів» почалася пожежа.