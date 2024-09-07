У Харкові прилетіло по дачах, у Малій Данилівці – по приватному сектору
У Харкові близько 16:00 7 вересня військові РФ влучили по садовому товариству в Індустріальному районі, а в селищі Мала Данилівка – по приватному сектору.
Таку попередню інформацію опублікував начальник ХОВА Олег Синєгубов.
У Харкові удари припали по Індустріальному та Салтівському районах, уточнив мер Ігор Терехов. На місці одного з “прильотів” почалася пожежа.
Голова Малоданилівської громади Олександр Гололобов поінформував, що в одному з населених пунктів ТГ прилетіло по території житлової забудови.
Нагадаємо, вибухи у Харкові було чутно близько 16:00.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: вибухи, гололобов, малая даниловка;
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Вересня 2024 в 16:26;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові близько 16:00 7 вересня військові РФ влучили по садовому товариству в Індустріальному районі, а в селищі Мала Данилівка – по приватному сектору.".