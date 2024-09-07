У Харкові прилетіло по дачах, у Малій Данилівці – по приватному сектору

У Харкові близько 16:00 7 вересня військові РФ влучили по садовому товариству в Індустріальному районі, а в селищі Мала Данилівка – по приватному сектору.

Таку попередню інформацію опублікував начальник ХОВА Олег Синєгубов.

У Харкові удари припали по Індустріальному та Салтівському районах, уточнив мер Ігор Терехов. На місці одного з “прильотів” почалася пожежа.

Голова Малоданилівської громади Олександр Гололобов поінформував, що в одному з населених пунктів ТГ прилетіло по території житлової забудови.

Нагадаємо, вибухи у Харкові було чутно близько 16:00.