В Харькове прилетело по дачам, в Малой Даниловке — по частному сектору

В Харькове около 16:00 7 сентября военные РФ попали по садовому товариществу в Индустриальном районе, а в поселке Малая Даниловка – по частному сектору.

Такую предварительную информацию опубликовал начальник ХОВА Олег Синегубов.

В Харькове удары пришлись по Индустриальному и Салтовскому районам, уточнил мэр Игорь Терехов. На месте одного из «прилетов» начался пожар.

Глава Малоданиловской громады Александр Гололобов проинформировал, что в одном из населенных пунктов ТГ прилетело по территории жилой застройки.

Напомним, взрывы в Харькове были слышны около 16:00.