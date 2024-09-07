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В Харькове прилетело по дачам, в Малой Даниловке — по частному сектору

Происшествия 16:26   07.09.2024
Елена Нагорная
В Харькове прилетело по дачам, в Малой Даниловке — по частному сектору

В Харькове около 16:00 7 сентября военные РФ попали по садовому товариществу в Индустриальном районе, а в поселке Малая Даниловка – по частному сектору.

Такую предварительную информацию опубликовал начальник ХОВА Олег Синегубов.

В Харькове удары пришлись по Индустриальному и Салтовскому районам, уточнил мэр Игорь Терехов. На месте одного из «прилетов» начался пожар.

Глава Малоданиловской громады Александр Гололобов проинформировал, что в одном из населенных пунктов ТГ прилетело по территории жилой застройки.

Напомним, взрывы в Харькове были слышны около 16:00.

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 7 сентября 2024 в 16:26;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове около 16:00 7 сентября военные РФ попали по садовому товариществу в Индустриальном районе, а в поселке Малая Даниловка – по частному сектору.".