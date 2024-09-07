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В Малой Даниловке пять пострадавших, в Харькове «прилет» по предприятию — ГСЧС

Происшествия 19:25   07.09.2024
Елена Нагорная
В Малой Даниловке пять пострадавших, в Харькове «прилет» по предприятию — ГСЧС

В результате авиаудара по поселку Малая Даниловка около 16:00 7 сентября пострадали пять человек, а в Салтовском районе Харькова прилетело по территории частного предприятия, сообщают в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

▪️В поселке Малая Даниловка горел дом на площади 150 квадратных метров. Один дом разрушен, еще более десяти домов повреждены. По предварительным данным, пострадали пять человек.

▪️В Салтовском районе Харькова на территории частного предприятия горело складское здание на площади 50 квадратных метров и трава на площади 250 квадратных метров. Повреждены восемь легковушек.

▪️В Индустриальном районе Харькова горела трава на площади 200 квадратных метров.

По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, одна из авиабомб попала в хозяйственное сооружение в садовом товариществе в Индустриальном районе Харькова, вторая упала на территории частного предприятия в Салтовском районе, а в поселке Малая Даниловка враг попал в частный дом.

Напомним, взрывы в Харькове были слышны около 16:00. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что военные РФ попали по садовому товариществу в Индустриальном районе, а в поселке Малая Даниловка – по частному сектору. По данным мэра Игоря Терехова, в Харькове удары пришлись по Индустриальному и Салтовскому районам. На месте одного из «прилетов» начался пожар.

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 7 сентября 2024 в 19:25;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате авиаудара по поселку Малая Даниловка около 16:00 7 сентября пострадали пять человек, а в Салтовском районе Харькова прилетело по территории частного предприятия, сообщают в ГУ ГСЧС в Харьковской области.".