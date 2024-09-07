Ночью будет еще холоднее: прогноз погоды в Харькове и области на 8 сентября

В воскресенье, 8 сентября, в Харькове и области переменная облачность, без существенных осадков.

В Харькове ночью термометры будут показывать от 10 до 12 градусов, днем ​​– 24 – 26, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области ночью температура будет от 8 до 13 градусов, днем ​​– 22 – 27.

Ветер восточный. Ночью 5 — 10 м/с, днем ​​7 — 12 м/с.