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Ночью будет еще холоднее: прогноз погоды в Харькове и области на 8 сентября

Погода 21:00   07.09.2024
Елена Нагорная
Ночью будет еще холоднее: прогноз погоды в Харькове и области на 8 сентября Фото: Василий Голосный

В воскресенье, 8 сентября, в Харькове и области переменная облачность, без существенных осадков.

В Харькове ночью термометры будут показывать от 10 до 12 градусов, днем ​​– 24 – 26, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области ночью температура будет от 8 до 13 градусов, днем ​​– 22 – 27.

Ветер восточный. Ночью 5 — 10 м/с, днем ​​7 — 12 м/с.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 7 сентября 2024 в 21:00;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В воскресенье, 8 сентября, в Харькове и области переменная облачность, без существенных осадков.".