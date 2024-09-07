Вночі буде ще холодніше: прогноз погоди у Харкові та області на 8 вересня

У неділю, 8 вересня, у Харкові та області мінлива хмарність, без істотних опадів.

У Харкові вночі термометри показуватимуть від 10 до 12 градусів, удень – 24 – 26, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.

По області вночі температура становитиме від 8 до 13 градусів, удень – 22 – 27.

Вітер східний. Вночі 5 – 10 м/с, вдень 7 – 12 м/с.