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Вночі буде ще холодніше: прогноз погоди у Харкові та області на 8 вересня

Погода 21:00   07.09.2024
Олена Нагорна
Вночі буде ще холодніше: прогноз погоди у Харкові та області на 8 вересня Фото: Василь Голосний

У неділю, 8 вересня, у Харкові та області мінлива хмарність, без істотних опадів.

У Харкові вночі термометри показуватимуть від 10 до 12 градусів, удень – 24 – 26, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.

По області вночі температура становитиме від 8 до 13 градусів, удень – 22 – 27.

Вітер східний. Вночі 5 – 10 м/с, вдень 7 – 12 м/с.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 7 Вересня 2024 в 21:00;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У неділю, 8 вересня, у Харкові та області мінлива хмарність, без істотних опадів.".