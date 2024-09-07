Тело пожилой женщины достали из-под завалов дома на Харьковщине после обстрела
81-летняя женщина погибла от вражеского обстрела села Староверовка Купянского района Харьковской области, около 12:40 7 сентября ее тело извлекли из-под завалов разрушенного дома.
Об этом сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: загиблі, Купянский район, обстрел, Олег Синегубов, погибшие;
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- • Дата публикации материала: 7 сентября 2024 в 18:15;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "81-летняя женщина погибла от вражеского обстрела села Староверовка Купянского района Харьковской области, около 12:40 7 сентября ее тело извлекли из-под завалов разрушенного дома.".