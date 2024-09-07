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Тело пожилой женщины достали из-под завалов дома на Харьковщине после обстрела

Происшествия 18:15   07.09.2024
Елена Нагорная
Тело пожилой женщины достали из-под завалов дома на Харьковщине после обстрела

81-летняя женщина погибла от вражеского обстрела села Староверовка Купянского района Харьковской области, около 12:40 7 сентября ее тело извлекли из-под завалов разрушенного дома.

Об этом сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 7 сентября 2024 в 18:15;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "81-летняя женщина погибла от вражеского обстрела села Староверовка Купянского района Харьковской области, около 12:40 7 сентября ее тело извлекли из-под завалов разрушенного дома.".