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Тіло літньої жінки дістали з-під завалів будинку на Харківщині після обстрілу

Події 18:15   07.09.2024
Олена Нагорна
Тіло літньої жінки дістали з-під завалів будинку на Харківщині після обстрілу

81-річна жінка загинула від ворожого обстрілу села Старовірівка Куп’янського району Харківської області, близько 12:40 7 вересня її тіло вилучили з-під завалів зруйнованого будинку.

Про це повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 7 Вересня 2024 в 18:15;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "81-річна жінка загинула від ворожого обстрілу села Старовірівка Куп’янського району Харківської області, близько 12:40 7 вересня її тіло вилучили з-під завалів зруйнованого будинку.".