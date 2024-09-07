Тіло літньої жінки дістали з-під завалів будинку на Харківщині після обстрілу
81-річна жінка загинула від ворожого обстрілу села Старовірівка Куп’янського району Харківської області, близько 12:40 7 вересня її тіло вилучили з-під завалів зруйнованого будинку.
Про це повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: загиблі, Купянский район, обстріл, Олег Синегубов;
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Вересня 2024 в 18:15;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "81-річна жінка загинула від ворожого обстрілу села Старовірівка Куп’янського району Харківської області, близько 12:40 7 вересня її тіло вилучили з-під завалів зруйнованого будинку.".