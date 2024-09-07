В Малой Даниловке под Харьковом КАБ попал в частный дом, пострадала женщина
В результате вражеского удара по поселку Малая Даниловка под Харьковом около 16:00 7 сентября 44-летняя женщина получила острую реакцию на стресс.
КАБ попал в частный дом, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
Ранее глава Малоданиловской громады Александр Гололобов информировал, что в результате удара один человек травмирован, уничтожены несколько домов и еще несколько десятков разрушены.
Напомним, взрывы в Харькове были слышны около 16:00. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что военные РФ попали по садовому товариществу в Индустриальном районе, а в поселке Малая Даниловка – по частному сектору. По данным мэра Игоря Терехова, в Харькове удары пришлись по Индустриальному и Салтовскому районам. На месте одного из «прилетов» начался пожар.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: взрывы, малая даниловка, Олег Синегубов, пострадавшие;
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- • Дата публикации материала: 7 сентября 2024 в 17:38;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате вражеского удара по поселку Малая Даниловка под Харьковом около 16:00 7 сентября 44-летняя женщина получила острую реакцию на стресс.".