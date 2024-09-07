В Малой Даниловке под Харьковом КАБ попал в частный дом, пострадала женщина

В результате вражеского удара по поселку Малая Даниловка под Харьковом около 16:00 7 сентября 44-летняя женщина получила острую реакцию на стресс.

КАБ попал в частный дом, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Ранее глава Малоданиловской громады Александр Гололобов информировал, что в результате удара один человек травмирован, уничтожены несколько домов и еще несколько десятков разрушены.

Напомним, взрывы в Харькове были слышны около 16:00. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что военные РФ попали по садовому товариществу в Индустриальном районе, а в поселке Малая Даниловка – по частному сектору. По данным мэра Игоря Терехова, в Харькове удары пришлись по Индустриальному и Салтовскому районам. На месте одного из «прилетов» начался пожар.