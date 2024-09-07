У Малій Данилівці під Харковом КАБ влучив у приватний дім, постраждала жінка

Внаслідок ворожого удару по селищу Мала Данилівка під Харковом близько 16:00 7 вересня 44-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес.

КАБ влучив у приватний будинок, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Раніше голова Малоданилівської громади Олександр Гололобов поінформував, що внаслідок удару одна людина травмована, знищені кілька будинків і ще кілька десятків зруйновані.

Нагадаємо, вибухи у Харкові чули близько 16:00. Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що військові РФ поцілили по садовому товариству в Індустріальному районі, а в селищі Мала Данилівка – по приватному сектору. За даними мера Ігоря Терехова, у Харкові удари припали по Індустріальному та Салтівському районах. На місці одного з «прильотів» почалася пожежа.