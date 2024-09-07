У Малій Данилівці під Харковом КАБ влучив у приватний дім, постраждала жінка
Внаслідок ворожого удару по селищу Мала Данилівка під Харковом близько 16:00 7 вересня 44-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес.
КАБ влучив у приватний будинок, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
Раніше голова Малоданилівської громади Олександр Гололобов поінформував, що внаслідок удару одна людина травмована, знищені кілька будинків і ще кілька десятків зруйновані.
Нагадаємо, вибухи у Харкові чули близько 16:00. Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що військові РФ поцілили по садовому товариству в Індустріальному районі, а в селищі Мала Данилівка – по приватному сектору. За даними мера Ігоря Терехова, у Харкові удари припали по Індустріальному та Салтівському районах. На місці одного з «прильотів» почалася пожежа.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: вибухи, малая даниловка, Олег Синегубов, пострадалі;
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Вересня 2024 в 17:38;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок ворожого удару по селищу Мала Данилівка під Харковом близько 16:00 7 вересня 44-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес.".