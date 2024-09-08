Лето продолжается: прогноз погоды в Харькове на 9 сентября
Фото: Василий Голосный
Харьковский региональный центр по гидрометеорологии сообщает, что в городе 9 сентября будет до 27 градусов тепла днем и до 15 — ночью.
Синоптики прогнозируют небольшой дождь. Ливней, которых ждут все аграрии, лесничие и пожарные в Харьковской области, пока не предвидят.
По информации гидрометцентра 9 сентября в Харькове и области будет переменная облачность. Днем в области температура будет колебаться от 23 до 28 градусов тепла. В городе — 25 – 27º. Ночью в области 12 – 17º тепла, в городе — 13 – 15º.
В обозримом будущем, 10-11 сентября, синоптики все же предвидят грозы.
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- • Дата публикации материала: 8 сентября 2024 в 20:29;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковский региональный центр по гидрометеорологии сообщает, что в городе 9 сентября будет до 27 градусов тепла днем и до 15 — ночью".