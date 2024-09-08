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Лето продолжается: прогноз погоды в Харькове на 9 сентября

Погода 20:29   08.09.2024
Оксана Горун
Лето продолжается: прогноз погоды в Харькове на 9 сентября Фото: Василий Голосный

Харьковский региональный центр по гидрометеорологии сообщает, что в городе 9 сентября будет до 27 градусов тепла днем и до 15 — ночью.

Синоптики прогнозируют небольшой дождь. Ливней, которых ждут все аграрии, лесничие и пожарные в Харьковской области, пока не предвидят.

По информации гидрометцентра 9 сентября в Харькове и области будет переменная облачность. Днем в области температура будет колебаться от 23 до 28 градусов тепла. В городе — ​​25 – 27º. Ночью в области 12 – 17º тепла, в городе — 13 – 15º.

В обозримом будущем, 10-11 сентября, синоптики все же предвидят грозы.

Читайте также: На Харьковщине гасят восемь лесных пожаров одновременно — ГСЧС

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 8 сентября 2024 в 20:29;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковский региональный центр по гидрометеорологии сообщает, что в городе 9 сентября будет до 27 градусов тепла днем и до 15 — ночью".