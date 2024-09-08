На Харьковщине гасят восемь лесных пожаров одновременно — ГСЧС

На Харьковщине массово горят леса, огонь распространяется быстро, предупреждают в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

По данным спасателей, на данный момент пожары охватили леса в следующих районах:

☑️вблизи с. Студенок Изюмского лесхоза горит лес на площади 1650 га;

☑️вблизи с. Скрипаи — еще два пожара, на территориях Скрипаевского и Задонецкого лесничеств: горит лес на площади более 650 га;

☑️вблизи с. Малиновка Чугуево-Бабчанского лесхоза — пожар на площади 9 га;

☑️недалеко от пгт Боровая Боровского лесничества Купянского лесхоза Изюмского района произошло два лесных пожара на общей площади 2 га;

☑️вблизи с. Богуславка Сеньковского лесничества Купянского лесхоза Изюмского района горит лес на площади более 2 га;

☑️вблизи с. Верхний Бышкин Первомайского лесничества Лозовского района горит хвойная подстилка на площади 5 га.

«Помните, что важно соблюдать правила пожарной безопасности в природных экосистемах и во время проведения хозяйственных работ на собственных участках. Огонь распространяется быстро и даже небольшое возгорание может повлечь за собой масштабный пожар», — обратились спасатели к жителям Харьковщины.