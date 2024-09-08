На Харківщині гасять вісім лісових пожеж одночасно – ДСНС
На Харківщині масово горять ліси, вогонь поширюється швидко, попереджають у ГУ ДСНС України в Харківській області.
За даними рятувальників, наразі пожежі охопили ліси в таких районах:
☑️ поблизу с. Студенок Ізюмського лісгоспу горить ліс на площі 1650 га;
☑️поблизу с. Скрипаї – ще дві пожежі, на територіях Скрипаївського та Задонецького лісництв горить ліс на площі понад 650 га;
☑️поблизу с.Малинівка Чугуєво-Бабчанського лісгоспу — пожежа на площі 9 га;
☑️неподалік сел. Борова Борівського лісництва Куп’янського лісгоспу Ізюмського району сталося дві лісових пожежі на загальній площі 2 га;
☑️поблизу с. Богуславка Сеньківського лісництва Куп’янського лісгоспу Ізюмського району — горить ліс на площі понад 2 га;
☑️поблизу с. Верхній Бишкин Первомайського лісництва Лозівського району — горить хвойна підстилка на площі 5 га.
“Памʼятайте, що важливо дотримуватися правил пожежної безпеки у природних екосистемах та під час проведення господарських робіт на власних ділянках. Вогонь поширюється швидко і навіть невелике займання може спричинити масштабну пожежу”, — звернулися рятувальники до мешканців Харківщини.
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Вересня 2024 в 13:31;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині масово горять ліси, вогонь поширюється швидко, попереджають у ГУ ДСНС України в Харківській області".