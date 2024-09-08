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Літо триває: прогноз погоди в Харкові на 9 вересня

Погода 20:29   08.09.2024
Оксана Горун
Літо триває: прогноз погоди в Харкові на 9 вересня Фото: Василь Голосний

Харківський регіональний центр з гідрометеорології повідомляє, що в місті 9 вересня буде до 27 градусів тепла вдень та до 15 – уночі.

Синоптики прогнозують невеликий дощ. Злив, на які чекають усі аграрії, лісничі та вогнеборці в Харківській області, завтра не передбачають.

За інформацією гідрометцентру 9 вересня в Харкові та області буде мінлива хмарність. Вдень в області температура коливатиметься від 23 до 28 градусів тепла. У місті – 25 – 27º. Вночі в області 12 – 17º тепла, у місті – 13 – 15º.

У найближчому майбутньому, 10-11 вересня, синоптики все ж таки обіцяють грози.

Читайте також: На Харківщині гасять вісім лісових пожеж одночасно — ДСНС

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Вересня 2024 в 20:29;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківський регіональний центр з гідрометеорології повідомляє, що в місті 9 вересня буде до 27 градусів тепла вдень та до 15 – уночі".