Літо триває: прогноз погоди в Харкові на 9 вересня

Харківський регіональний центр з гідрометеорології повідомляє, що в місті 9 вересня буде до 27 градусів тепла вдень та до 15 – уночі.

Синоптики прогнозують невеликий дощ. Злив, на які чекають усі аграрії, лісничі та вогнеборці в Харківській області, завтра не передбачають.

За інформацією гідрометцентру 9 вересня в Харкові та області буде мінлива хмарність. Вдень в області температура коливатиметься від 23 до 28 градусів тепла. У місті – 25 – 27º. Вночі в області 12 – 17º тепла, у місті – 13 – 15º.

У найближчому майбутньому, 10-11 вересня, синоптики все ж таки обіцяють грози.