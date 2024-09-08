Выжила под завалами и решилась выехать: история эвакуации из Казачьей Лопани

56-летняя Елена чудом выжила после удара армии РФ по зданию поселкового совета в Казачьей Лопани. Как оказалось в постоянно обстреливаемый поселок у границы с РФ она переехала недавно — из еще более опасного места.

«5 сентября из Казачьей Лопани были эвакуированы два мужчины 49-ти и 59-ти лет, а также 56-летняя женщина. До 12 июля эти люди жили в поселке Ветеринарном, на самой границе, после чего переехали в Казачью Лопань», — сообщил начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко.

Прежде, чем принять решение выезжать в более безопасные места, Елена побывала под завалами здания местного поссовета. Она помогала местному гуманитарному центру как волонтер и оказалась в самом эпицентре вражеского удара во время обстрела 21 августа.

«Женщина чудом уцелела, ее деблокировали целой и почти невредимой. После двух с половиной лет жизни сначала в оккупации, а затем под постоянными обстрелами в километре от границы с агрессором, Елена вместе с двумя своими односельчанами решили покинуть опасную территорию», — проинформировал Задоренко.

С опасной территории Елену и ее односельчан вывозили полицейские вместе с волонтерами. Переселенцев доставили в Харьков — в Единый координационный гуманитарный центр.

«Нас тут оформили, предоставили жилье, записали на денежную помощь. И будем теперь ждать выплаты и будем как-то обустраивать свою жизнь здесь. Так что люди, смотрите, собирайтесь, выезжайте, не бойтесь. Мир не без добрых людей — все помогут… Спасайте свою жизнь, потому что я уже почувствовала, что жизнь единственная», — обратилась Елена к жителям своей громады, которые все еще сидят под обстрелами.

По информации Задоренко, на территории Казачелопанского старостинского округа все еще живут 945 человек. Они отказываются уезжать.

«В разрезе нашей территориальной громады здесь зафиксировано наибольшее количество раненых и погибших от вражеских обстрелов в течение последнего месяца», — отметил начальник ГВА.