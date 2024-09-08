Вижила під завалами та наважилася виїхати: історія евакуації з Козачої Лопані

56-річна Олена дивом вижила після удару армії РФ по будівлі селищної ради в Козачій Лопані. Як виявилося, в селище, що постійно обстрілюють, біля кордону з РФ вона переїхала нещодавно – з ще більш небезпечного місця.

“5 вересня з Козачої Лопані було евакуйовано 2-х чоловіків 49 та 59 років, а також 56-річну жінку. До 12 липня ці люди мешкали у селищі Ветеринарному, на самісінькому кордоні, після чого переїхали до Козачої Лопані”, – розповів начальник Дергачівської міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко.

Перш ніж ухвалити рішення виїжджати до безпечніших місць, Олена побувала під завалами будівлі місцевої селищної ради. Вона допомагала місцевому гуманітарному центру як волонтерка й опинилася в самому епіцентрі ворожого удару під час обстрілу 21 серпня.

“Жінка дивом вціліла, її деблокували цілою та майже неушкодженою. Після двох з половиною років життя спочатку в окупації, а потім під постійними обстрілами у кілометрі від кордону з агресором, Олена разом з двома своїми односельцями вирішили покинути небезпечну територію”, — поінформував Задоренко.

З небезпечної території Олену та її односельців вивозили поліціянти разом із волонтерами. Переселенців доставили до Харкова – до Єдиного координаційного гуманітарного центру.

“Нас тут оформили, надали житло, записали на грошову допомогу. І тепер чекатимемо виплати та якось облаштовуватимемо своє життя тут. Тож люди, дивіться, збирайтеся, виїжджайте, не бійтеся. Світ не без добрих людей – усі допоможуть… Рятуйте своє життя, бо я вже відчула, що життя єдине”, — звернулася Олена до мешканців своєї громади, які все ще сидять під обстрілами.

За інформацією Задоренка, на території Козачолопанського старостинського округу все ще мешкає 945 людей. Вони відмовляються їхати.

“У розрізі нашої територіальної громади саме тут зафіксовано найбільшу кількість поранених та загиблих від ворожих обстрілів протягом останнього місяця”, – зазначив начальник МВА.