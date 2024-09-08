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Зеленский поделился кадрами из Харькова: за неделю по Украине ударили 60 ракет

Политика 10:31   08.09.2024
Оксана Горун
Зеленский поделился кадрами из Харькова: за неделю по Украине ударили 60 ракет

Президент Украины Владимир Зеленский утром 8 сентября очередной раз обратился к международным партнерам с просьбой разрешить удары западным оружием по российским военным аэродромам.

Свое обращение президент проиллюстрировал кадрами обстрела Харькова 1 сентября и других городов Украины в течение недели.

Видео: Владимир Зеленский/telegram

«Только за одну неделю Россия применила против наших людей более 800 управляемых авиационных бомб, почти 300 «шахедов», более 60 ракет разных типов. Террор надежно останавливается только одним способом: ударами по российским военным аэродромам, по их базам, по логистике российского террора. Мы должны этого добиться», — написал президент Украины.

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Напомним, Харьков был под постоянными российскими ударами несколько дней подряд, начиная с 30 августа. Тогда по городу ударили российские КАБы, унеся 7 жизней, около 100 человек получили ранения. Удары авиабомбами продолжались и 31 августа, а 1 сентября по городу прилетели российские ракеты. Пострадали 50 человек, один из раненых этим ударом — 21-летний фельдшер харьковской «скорой» Евгений Юрко умер в больнице 3 сентября.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 8 сентября 2024 в 10:31;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Президент Украины Владимир Зеленский утром 8 сентября очередной раз обратился к международным партнерам с просьбой разрешить удары западным оружием по российским военным аэродромам".