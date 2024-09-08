Зеленский поделился кадрами из Харькова: за неделю по Украине ударили 60 ракет
Президент Украины Владимир Зеленский утром 8 сентября очередной раз обратился к международным партнерам с просьбой разрешить удары западным оружием по российским военным аэродромам.
Свое обращение президент проиллюстрировал кадрами обстрела Харькова 1 сентября и других городов Украины в течение недели.
Видео: Владимир Зеленский/telegram
«Только за одну неделю Россия применила против наших людей более 800 управляемых авиационных бомб, почти 300 «шахедов», более 60 ракет разных типов. Террор надежно останавливается только одним способом: ударами по российским военным аэродромам, по их базам, по логистике российского террора. Мы должны этого добиться», — написал президент Украины.
Читайте также: «Серия ужасных дней» — Терехов о ракетных ударах по Львову, Полтаве и Харькову
Напомним, Харьков был под постоянными российскими ударами несколько дней подряд, начиная с 30 августа. Тогда по городу ударили российские КАБы, унеся 7 жизней, около 100 человек получили ранения. Удары авиабомбами продолжались и 31 августа, а 1 сентября по городу прилетели российские ракеты. Пострадали 50 человек, один из раненых этим ударом — 21-летний фельдшер харьковской «скорой» Евгений Юрко умер в больнице 3 сентября.
Новости по теме:
- Категории: Политика, Репортаж, Украина, Харьков; Теги: Зеленский, новости Харькова, обстрелы, ракетний удар;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Зеленский поделился кадрами из Харькова: за неделю по Украине ударили 60 ракет»; из категории Политика на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 8 сентября 2024 в 10:31;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Президент Украины Владимир Зеленский утром 8 сентября очередной раз обратился к международным партнерам с просьбой разрешить удары западным оружием по российским военным аэродромам".