Зеленський поділився кадрами з Харкова: за тиждень по Україні вдарили 60 ракет

Президент України Володимир Зеленський вранці 8 вересня вкотре звернувся до міжнародних партнерів із проханням дозволити удари західною зброєю по російських військових аеродромах.

Своє звернення президент проілюстрував кадрами обстрілу Харкова 1 вересня та інших міст України протягом тижня.

Відео: Володимир Зеленський/телеграм

“Лише за один тиждень Росія застосувала проти наших людей понад 800 керованих авіаційних бомб, майже 300 “шахедів”, понад 60 ракет різних типів. Терор надійно зупиняється тільки в один спосіб: ударами по російських військових аеродромах, по їхніх базах, по логістиці російського терору. Маємо цього досягти“, — написав президент України.

Нагадаємо, Харків був під постійними російськими ударами кілька днів поспіль, починаючи з 30 серпня. Тоді по місту вдарили російські КАБи, забравши сім життів, близько 100 людей отримали поранення. Удари авіабомбами тривали також 31 серпня, а 1 вересня по місту прилетіли російські ракети. Постраждали 50 людей, один із поранених цим ударом – 21-річний фельдшер харківської “швидкої” Євген Юрко помер у лікарні 3 вересня.