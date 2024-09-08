Зеленський поділився кадрами з Харкова: за тиждень по Україні вдарили 60 ракет
Президент України Володимир Зеленський вранці 8 вересня вкотре звернувся до міжнародних партнерів із проханням дозволити удари західною зброєю по російських військових аеродромах.
Своє звернення президент проілюстрував кадрами обстрілу Харкова 1 вересня та інших міст України протягом тижня.
Відео: Володимир Зеленський/телеграм
“Лише за один тиждень Росія застосувала проти наших людей понад 800 керованих авіаційних бомб, майже 300 “шахедів”, понад 60 ракет різних типів. Терор надійно зупиняється тільки в один спосіб: ударами по російських військових аеродромах, по їхніх базах, по логістиці російського терору. Маємо цього досягти“, — написав президент України.
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Нагадаємо, Харків був під постійними російськими ударами кілька днів поспіль, починаючи з 30 серпня. Тоді по місту вдарили російські КАБи, забравши сім життів, близько 100 людей отримали поранення. Удари авіабомбами тривали також 31 серпня, а 1 вересня по місту прилетіли російські ракети. Постраждали 50 людей, один із поранених цим ударом – 21-річний фельдшер харківської “швидкої” Євген Юрко помер у лікарні 3 вересня.
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Вересня 2024 в 10:31;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Президент України Володимир Зеленський вранці 8 вересня вкотре звернувся до міжнародних партнерів із проханням дозволити удари західною зброєю по російських військових аеродромах".