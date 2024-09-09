Дождь, местами грозы: прогноз погоды в Харькове и области на 10 сентября
Фото: Василий Голосный
Во вторник, 10 сентября, в Харькове и области будет идти дождь. Осадки прогнозируют и ночью, и днем. Местами грозы.
В Харькове ночью термометры будут показывать от 14 до 16 градусов, днем — 23 — 25, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.
По области ночью температура составит от 12 до 17 градусов, днем — 22 — 27.
Ветер юго-восточный — 7 — 12 м/с.
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- • Дата публикации материала: 9 сентября 2024 в 19:18;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Во вторник, 10 сентября, в Харькове и области будет идти дождь. Осадки прогнозируют и ночью, и днем. Местами грозы.".