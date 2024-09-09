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Дождь, местами грозы: прогноз погоды в Харькове и области на 10 сентября

Погода 19:18   09.09.2024
Елена Нагорная
Дождь, местами грозы: прогноз погоды в Харькове и области на 10 сентября Фото: Василий Голосный

Во вторник, 10 сентября, в Харькове и области будет идти дождь. Осадки прогнозируют и ночью, и днем. Местами грозы.

В Харькове ночью термометры будут показывать от 14 до 16 градусов, днем — 23 — 25, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области ночью температура составит от 12 до 17 градусов, днем — 22 — 27.

Ветер юго-восточный — 7 — 12 м/с.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 9 сентября 2024 в 19:18;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Во вторник, 10 сентября, в Харькове и области будет идти дождь. Осадки прогнозируют и ночью, и днем. Местами грозы.".