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Дощитиме, місцями грози: прогноз погоди в Харкові та області на 10 вересня

Погода 19:18   09.09.2024
Олена Нагорна
Дощитиме, місцями грози: прогноз погоди в Харкові та області на 10 вересня Фото: Василь Голосний

У вівторок, 10 вересня, у Харкові та області йтиме дощ. Опади прогнозують і вночі, і вдень. Подекуди грози.

У Харкові вночі термометри будуть показувати від 14 до 16 градусів, вдень ​​- 23 – 25, повідомляють в Регіональному центрі з гідрометеорології.

По області вночі температура становитиме від 12 до 17 градусів, вдень – 22 – 27.

Вітер південно-східний – 7 – 12 м/с.

Читайте також: «Ситуація на Харківщині критична» – лісівники про масштабні пожежі

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 9 Вересня 2024 в 19:18;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У вівторок, 10 вересня, у Харкові та області йтиме дощ. Опади прогнозують і вночі, і вдень. Подекуди грози.".