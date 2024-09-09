Дощитиме, місцями грози: прогноз погоди в Харкові та області на 10 вересня

У вівторок, 10 вересня, у Харкові та області йтиме дощ. Опади прогнозують і вночі, і вдень. Подекуди грози.

У Харкові вночі термометри будуть показувати від 14 до 16 градусів, вдень ​​- 23 – 25, повідомляють в Регіональному центрі з гідрометеорології.

По області вночі температура становитиме від 12 до 17 градусів, вдень – 22 – 27.

Вітер південно-східний – 7 – 12 м/с.