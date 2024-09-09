«Так эффектно махали лопатами»: военным РФ не дали вырыть окопы на Харьковщине
Фортификационные сооружения пытались строить под городом Волчанск Харьковской области российские военные. Их планам помешали минометчики бригады «Гарт».
Как сообщают в Госпогранслужбе, аэроразведчики обнаружили оккупантов, роющих в лесополосе окопы и блиндажи.
«Те так эффектно махали лопатами, что наши ребята не могли остаться равнодушными. Мгновенно навели на объект минометчиков, и те точными попаданиями отправили двух вражеских копателей в ад, а трех в госпиталь. А в придачу с помощью FPV-дрона был уничтожен автомобиль противника», — рассказывают в ГПСУ.
Видео: ГПСУ
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- Категории: Общество, Происшествия, Харьков; Теги: волчанск, гпсу, фортификации, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 9 сентября 2024 в 20:59;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Фортификационные сооружения пытались строить под городом Волчанск Харьковской области российские военные. Их планам помешали минометчики бригады «Гарт».".