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«Так эффектно махали лопатами»: военным РФ не дали вырыть окопы на Харьковщине

Общество 20:59   09.09.2024
Елена Нагорная
«Так эффектно махали лопатами»: военным РФ не дали вырыть окопы на Харьковщине

Фортификационные сооружения пытались строить под городом Волчанск Харьковской области российские военные. Их планам помешали минометчики бригады «Гарт».

Как сообщают в Госпогранслужбе, аэроразведчики обнаружили оккупантов, роющих в лесополосе окопы и блиндажи.

«Те так эффектно махали лопатами, что наши ребята не могли остаться равнодушными. Мгновенно навели на объект минометчиков, и те точными попаданиями отправили двух вражеских копателей в ад, а трех в госпиталь. А в придачу с помощью FPV-дрона был уничтожен автомобиль противника», — рассказывают в ГПСУ.

Видео: ГПСУ

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Автор: Елена Нагорная
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09.09.2024, 20:59

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  • • Дата публикации материала: 9 сентября 2024 в 20:59;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Фортификационные сооружения пытались строить под городом Волчанск Харьковской области российские военные. Их планам помешали минометчики бригады «Гарт».".