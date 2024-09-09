“Так ефектно махали лопатами”: солдатам РФ не дали вирити окопи на Харківщині
Фортифікаційні споруди намагалися зводити під містом Вовчанськ Харківської області російські військові. Їхнім планам завадили мінометники бригади «Гарт».
Як повідомляють у Держприкордонслужбі, аеророзвідники виявили окупантів, які рили у лісосмузі окопи та бліндажі.
«Ті так ефектно махали лопатами, що наші хлопці не могли залишитися байдужими. Миттєво навели на об’єкт мінометників, і ті точними влучаннями відправили двох ворожих копачів у пекло, а трьох у шпиталь. А на додачу за допомогою FPV-дрона було знищено автівку противника», — розповідають у ДПСУ.
Відео: ДПСУ
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Вересня 2024 в 20:59;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Фортифікаційні споруди намагалися зводити під містом Вовчанськ Харківської області російські військові. Їхнім планам завадили мінометники бригади «Гарт».".