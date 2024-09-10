Температура +30 возвращается: погода в Харькове и области на 11 сентября

В среду, 11 сентября, в Харькове и области переменная облачность, без существенных осадков.

В Харькове ночью термометры будут показывать от 13 до 18 градусов, днем — 25 — 30, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области ночью температура составит от 16 до 18 градусов, днем — 28 — 30.

Ветер юго-восточный — 7 — 12 м/с.