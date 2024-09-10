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Температура +30 возвращается: погода в Харькове и области на 11 сентября

Погода 18:45   10.09.2024
Елена Нагорная
Температура +30 возвращается: погода в Харькове и области на 11 сентября Фото: Василий Голосный

В среду, 11 сентября, в Харькове и области переменная облачность, без существенных осадков.

В Харькове ночью термометры будут показывать от 13 до 18 градусов, днем — 25 — 30, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области ночью температура составит от 16 до 18 градусов, днем — 28 — 30.

Ветер юго-восточный — 7 — 12 м/с.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 10 сентября 2024 в 18:45;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В среду, 11 сентября, в Харькове и области переменная облачность, без существенных осадков.".