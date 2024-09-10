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Температура +30 повертається: погода в Харкові та області на 11 вересня

Погода 18:45   10.09.2024
Олена Нагорна
Температура +30 повертається: погода в Харкові та області на 11 вересня Фото: Василь Голосний

У середу, 11 вересня, у Харкові та області мінлива хмарність, без істотних опадів.

У Харкові вночі термометри показуватимуть від 13 до 18 градусів, вдень – 25 – 30, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.

По області вночі температура становитиме від 16 до 18 градусів, удень – 28 – 30.

Вітер південно-східний – 7 – 12 м/с.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 10 Вересня 2024 в 18:45;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У середу, 11 вересня, у Харкові та області мінлива хмарність, без істотних опадів.".