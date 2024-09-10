Температура +30 повертається: погода в Харкові та області на 11 вересня

У середу, 11 вересня, у Харкові та області мінлива хмарність, без істотних опадів.

У Харкові вночі термометри показуватимуть від 13 до 18 градусів, вдень – 25 – 30, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.

По області вночі температура становитиме від 16 до 18 градусів, удень – 28 – 30.

Вітер південно-східний – 7 – 12 м/с.