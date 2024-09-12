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Из-за ремонта на харьковской окружной остались без воды жители пригорода

Общество 20:38   12.09.2024
Елена Нагорная
Из-за ремонта на харьковской окружной остались без воды жители пригорода

С 18:00 12 сентября до 24:00 13 сентября прекращено водоснабжение абонентов поселков Подворки и Солоницевка под Харьковом.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», услуга временно прекращена из-за ремонта на водоводе D=800 мм в районе харьковской окружной дороги.

Коммунальщики убедительно напоминают харьковчанам о необходимости всегда иметь достаточный запас воды для первоочередных нужд. Телефон для справок: 15-33.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 12 сентября 2024 в 20:38;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С 18:00 12 сентября до 24:00 13 сентября прекращено водоснабжение абонентов поселков Подворки и Солоницевка под Харьковом.".