Из-за ремонта на харьковской окружной остались без воды жители пригорода

С 18:00 12 сентября до 24:00 13 сентября прекращено водоснабжение абонентов поселков Подворки и Солоницевка под Харьковом.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», услуга временно прекращена из-за ремонта на водоводе D=800 мм в районе харьковской окружной дороги.

Коммунальщики убедительно напоминают харьковчанам о необходимости всегда иметь достаточный запас воды для первоочередных нужд. Телефон для справок: 15-33.