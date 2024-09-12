Из-за ремонта на харьковской окружной остались без воды жители пригорода
С 18:00 12 сентября до 24:00 13 сентября прекращено водоснабжение абонентов поселков Подворки и Солоницевка под Харьковом.
Как сообщили в КП «Харьковводоканал», услуга временно прекращена из-за ремонта на водоводе D=800 мм в районе харьковской окружной дороги.
Коммунальщики убедительно напоминают харьковчанам о необходимости всегда иметь достаточный запас воды для первоочередных нужд. Телефон для справок: 15-33.
Читайте также: Завтра в Харькове и области будет опасно: предупреждение синоптиков
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: водоснабжение, КП «Харьковводоканал», Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Из-за ремонта на харьковской окружной остались без воды жители пригорода»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 12 сентября 2024 в 20:38;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С 18:00 12 сентября до 24:00 13 сентября прекращено водоснабжение абонентов поселков Подворки и Солоницевка под Харьковом.".