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Через ремонт на харківській окружній залишилися без води жителі передмістя

Суспільство 20:38   12.09.2024
Олена Нагорна
Через ремонт на харківській окружній залишилися без води жителі передмістя

З 18:00 12 вересня до 24:00 13 вересня припинене водопостачання абонентів селищ Подвірки та Солоницівка під Харковом.

Як повідомили у КП «Харківводоканал», послугу тимчасово припинили через ремонт на водоводі D=800 мм у районі харківської окружної дороги.

Комунальники переконливо нагадують харків’янам про необхідність завжди мати достатній запас води для першочергових потреб. Телефон для довідок: 15-33.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 12 Вересня 2024 в 20:38;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "З 18:00 12 вересня до 24:00 13 вересня припинене водопостачання абонентів селищ Подвірки та Солоницівка під Харковом.".