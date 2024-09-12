Через ремонт на харківській окружній залишилися без води жителі передмістя
З 18:00 12 вересня до 24:00 13 вересня припинене водопостачання абонентів селищ Подвірки та Солоницівка під Харковом.
Як повідомили у КП «Харківводоканал», послугу тимчасово припинили через ремонт на водоводі D=800 мм у районі харківської окружної дороги.
Комунальники переконливо нагадують харків’янам про необхідність завжди мати достатній запас води для першочергових потреб. Телефон для довідок: 15-33.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: водоснабжение, КП «Харьковводоканал», Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Вересня 2024 в 20:38;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "З 18:00 12 вересня до 24:00 13 вересня припинене водопостачання абонентів селищ Подвірки та Солоницівка під Харковом.".