Через ремонт на харківській окружній залишилися без води жителі передмістя

З 18:00 12 вересня до 24:00 13 вересня припинене водопостачання абонентів селищ Подвірки та Солоницівка під Харковом.

Як повідомили у КП «Харківводоканал», послугу тимчасово припинили через ремонт на водоводі D=800 мм у районі харківської окружної дороги.

Комунальники переконливо нагадують харків’янам про необхідність завжди мати достатній запас води для першочергових потреб. Телефон для довідок: 15-33.