Кому готовы платить 50 тысяч гривен: актуальные вакансии Харьковщины
ХОВА и Областная служба занятости опубликовали топ-10 вакансий от работодателей Харьковщины.
«По состоянию на 12 сентября, по данным Областной службы занятости, в Харьковской области актуальны 2761 вакансия», – отметили в пресс-службе ХОВА.
Рейтинг лучших предложений этой недели, по мнению специалистов, выглядит так:
1. Рентгенолаборант – 50 000 грн.
2. Курьер – 40 000 грн.
3. Водитель автотранспортных средств – 35000 грн.
4. Шеф-повар – 34 900 грн.
5. Наладчик полиграфического оборудования – 30 000 грн.
6. Помощник бурильщика эксплуатационного и разведывательного бурения скважин на нефть и газ – 28000 грн.
7. Слесарь по ремонту колесных транспортных средств – 26570 грн.
8. Оператор машинного доения – 25 000 грн.
9. Эрготерапевт – 23 000 грн.
10. Помощник судьи – 21400 грн.
С полным списком вакансий можно ознакомиться тут.
Читайте также: Харьковчан зовут на работу: обещают льготы на «коммуналку»
Новости по теме:
- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: вакансии, зарплата, областная служба занятости, работа, робота;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Кому готовы платить 50 тысяч гривен: актуальные вакансии Харьковщины»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 12 сентября 2024 в 12:04;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ХОВА и Областная служба занятости опубликовали топ-10 вакансий от работодателей Харьковщины. ".