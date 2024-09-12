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Кому готовы платить 50 тысяч гривен: актуальные вакансии Харьковщины

Общество 12:04   12.09.2024
Николь Костенко-Лагутина
Кому готовы платить 50 тысяч гривен: актуальные вакансии Харьковщины

ХОВА и Областная служба занятости опубликовали топ-10 вакансий от работодателей Харьковщины.  

«По состоянию на 12 сентября, по данным Областной службы занятости, в Харьковской области актуальны 2761 вакансия», – отметили в пресс-службе ХОВА.

Рейтинг лучших предложений этой недели, по мнению специалистов, выглядит так:

1. Рентгенолаборант – 50 000 грн.

2. Курьер – 40 000 грн.

3. Водитель автотранспортных средств – 35000 грн.

4. Шеф-повар – 34 900 грн.

5. Наладчик полиграфического оборудования – 30 000 грн.

6. Помощник бурильщика эксплуатационного и разведывательного бурения скважин на нефть и газ – 28000 грн.

7. Слесарь по ремонту колесных транспортных средств – 26570 грн.

8. Оператор машинного доения – 25 000 грн.

9. Эрготерапевт – 23 000 грн.

10. Помощник судьи – 21400 грн.

С полным списком вакансий можно ознакомиться тут.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 12 сентября 2024 в 12:04;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ХОВА и Областная служба занятости опубликовали топ-10 вакансий от работодателей Харьковщины.  ".