Кому готовы платить 50 тысяч гривен: актуальные вакансии Харьковщины

ХОВА и Областная служба занятости опубликовали топ-10 вакансий от работодателей Харьковщины.

«По состоянию на 12 сентября, по данным Областной службы занятости, в Харьковской области актуальны 2761 вакансия», – отметили в пресс-службе ХОВА.

Рейтинг лучших предложений этой недели, по мнению специалистов, выглядит так:

1. Рентгенолаборант – 50 000 грн.

2. Курьер – 40 000 грн.

3. Водитель автотранспортных средств – 35000 грн.

4. Шеф-повар – 34 900 грн.

5. Наладчик полиграфического оборудования – 30 000 грн.

6. Помощник бурильщика эксплуатационного и разведывательного бурения скважин на нефть и газ – 28000 грн.

7. Слесарь по ремонту колесных транспортных средств – 26570 грн.

8. Оператор машинного доения – 25 000 грн.

9. Эрготерапевт – 23 000 грн.

10. Помощник судьи – 21400 грн.

С полным списком вакансий можно ознакомиться тут.