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Кому готові платити 50 тисяч гривень: актуальні вакансії Харківщини

Суспільство 12:04   12.09.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Кому готові платити 50 тисяч гривень: актуальні вакансії Харківщини

ХОВА та Обласна служба зайнятості опублікували топ-10 вакансій від роботодавців Харківщини.  

«Станом на 12 вересня, за даними Обласної служби зайнятості, на Харківщині актуальні 2761 вакансія», – зазначили у пресслужбі ХОВА.

Рейтинг найкращих пропозицій цього тижня, на думку фахівців, виглядає так:

1. Рентгенолаборант – 50000 грн.

2. Кур’єр – 40 000 грн.

3. Водій автотранспортних засобів – 35 000 грн.

4. Шеф-кухар – 34 900 грн.

5. Наладник поліграфічного обладнання – 30000 грн.

6. Помічник бурильника експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту та газ – 28000 грн.

7. Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів – 26 570 грн.

8. Оператор машинного доїння – 25 000 грн.

9. Ерготерапевт – 23 000 грн.

10. Помічник судді – 21 400 грн.

З повним списком вакансій можна ознайомитись тут .

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 12 Вересня 2024 в 12:04;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "ХОВА та Обласна служба зайнятості опублікували топ-10 вакансій від роботодавців Харківщини.".