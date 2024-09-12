Кому готові платити 50 тисяч гривень: актуальні вакансії Харківщини
ХОВА та Обласна служба зайнятості опублікували топ-10 вакансій від роботодавців Харківщини.
«Станом на 12 вересня, за даними Обласної служби зайнятості, на Харківщині актуальні 2761 вакансія», – зазначили у пресслужбі ХОВА.
Рейтинг найкращих пропозицій цього тижня, на думку фахівців, виглядає так:
1. Рентгенолаборант – 50000 грн.
2. Кур’єр – 40 000 грн.
3. Водій автотранспортних засобів – 35 000 грн.
4. Шеф-кухар – 34 900 грн.
5. Наладник поліграфічного обладнання – 30000 грн.
6. Помічник бурильника експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту та газ – 28000 грн.
7. Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів – 26 570 грн.
8. Оператор машинного доїння – 25 000 грн.
9. Ерготерапевт – 23 000 грн.
10. Помічник судді – 21 400 грн.
З повним списком вакансій можна ознайомитись тут .
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Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "ХОВА та Обласна служба зайнятості опублікували топ-10 вакансій від роботодавців Харківщини.".