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Ночью может быть дождь, днем шквал: погода в Харькове и области на 13 сентября

Погода 20:49   12.09.2024
Елена Нагорная
Ночью может быть дождь, днем шквал: погода в Харькове и области на 13 сентября Фото: Василий Голосный

В пятницу, 13 сентября, в Харькове и области ночью небольшой кратковременный дождь, местами гроза. Днем без существенных осадков.

В Харькове ночью термометры будут показывать от 18 до 20 градусов, днем — 28 — 30, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области ночью температура составит от 16 до 21 градуса, днем — 27 — 32.

Ветер юго-восточный — 7 — 12 м/с, утром и днем порывы до 15 — 20 м/с.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 12 сентября 2024 в 20:49;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В пятницу, 13 сентября, в Харькове и области ночью небольшой кратковременный дождь, местами гроза. Днем без существенных осадков.".