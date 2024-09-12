Ночью может быть дождь, днем шквал: погода в Харькове и области на 13 сентября

В пятницу, 13 сентября, в Харькове и области ночью небольшой кратковременный дождь, местами гроза. Днем без существенных осадков.

В Харькове ночью термометры будут показывать от 18 до 20 градусов, днем — 28 — 30, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области ночью температура составит от 16 до 21 градуса, днем — 27 — 32.

Ветер юго-восточный — 7 — 12 м/с, утром и днем порывы до 15 — 20 м/с.