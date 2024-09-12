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Вночі може бути дощ, вдень шквал: погода в Харкові та області на 13 вересня

Погода 20:49   12.09.2024
Олена Нагорна
Вночі може бути дощ, вдень шквал: погода в Харкові та області на 13 вересня Фото: Василь Голосний

У п’ятницю, 13 вересня, у Харкові та області вночі невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. Вдень без істотних опадів.

У Харкові вночі термометри показуватимуть від 18 до 20 градусів, вдень – 28 – 30, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.

По області вночі температура становитиме від 16 до 21 градуса, вдень – 27 – 32.

Вітер південно-східний – 7 – 12 м/с, вранці та вдень пориви до 15 – 20 м/с.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 12 Вересня 2024 в 20:49;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У п’ятницю, 13 вересня, у Харкові та області вночі невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. Вдень без істотних опадів.".