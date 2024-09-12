Вночі може бути дощ, вдень шквал: погода в Харкові та області на 13 вересня
Фото: Василь Голосний
У п’ятницю, 13 вересня, у Харкові та області вночі невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. Вдень без істотних опадів.
У Харкові вночі термометри показуватимуть від 18 до 20 градусів, вдень – 28 – 30, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.
По області вночі температура становитиме від 16 до 21 градуса, вдень – 27 – 32.
Вітер південно-східний – 7 – 12 м/с, вранці та вдень пориви до 15 – 20 м/с.
Читайте також: Завтра у Харкові та області буде небезпечно: попередження синоптиків
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Погода, Харків; Теги: погода, прогноз, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Вночі може бути дощ, вдень шквал: погода в Харкові та області на 13 вересня»; з категорії Погода на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 12 Вересня 2024 в 20:49;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У п’ятницю, 13 вересня, у Харкові та області вночі невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. Вдень без істотних опадів.".