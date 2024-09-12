Вночі може бути дощ, вдень шквал: погода в Харкові та області на 13 вересня

У п’ятницю, 13 вересня, у Харкові та області вночі невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. Вдень без істотних опадів.

У Харкові вночі термометри показуватимуть від 18 до 20 градусів, вдень – 28 – 30, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.

По області вночі температура становитиме від 16 до 21 градуса, вдень – 27 – 32.

Вітер південно-східний – 7 – 12 м/с, вранці та вдень пориви до 15 – 20 м/с.