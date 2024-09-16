Ночи холоднее, по области днем шквалы: погода на Харьковщине на 17 сентября

Во вторник, 17 сентября, в Харькове и области переменная облачность, без осадков.

В Харькове ночью термометры будут показывать от 15 до 17 градусов, днем — 25 — 27, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области ночью температура составит от 13 до 18 градусов, днем — 23 — 28.

Ветер восточный — 7 — 12 м/с, по области днем местами порывы до 15 — 20 м/с.

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