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Ночи холоднее, по области днем шквалы: погода на Харьковщине на 17 сентября

Погода 20:05   16.09.2024
Елена Нагорная
Ночи холоднее, по области днем шквалы: погода на Харьковщине на 17 сентября Фото: Василий Голосный

Во вторник, 17 сентября, в Харькове и области переменная облачность, без осадков.

В Харькове ночью термометры будут показывать от 15 до 17 градусов, днем — 25 — 27, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области ночью температура составит от 13 до 18 градусов, днем — 23 — 28.

Ветер восточный — 7 — 12 м/с, по области днем местами порывы до 15 — 20 м/с.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 16 сентября 2024 в 20:05;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Во вторник, 17 сентября, в Харькове и области переменная облачность, без осадков.".