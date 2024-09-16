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Ночі прохолодніші, по області вдень шквали: погода на Харківщині на 17 вересня

Погода 20:05   16.09.2024
Олена Нагорна
Ночі прохолодніші, по області вдень шквали: погода на Харківщині на 17 вересня Фото: Василь Голосний

У вівторок, 17 вересня, у Харкові та області мінлива хмарність, без опадів.

У Харкові вночі термометри показуватимуть від 15 до 17 градусів, вдень – 25 – 27, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.

По області вночі температура становитиме від 13 до 18 градусів, вдень – 23 – 28.

Вітер східний – 7 – 12 м/с, по області вдень місцями пориви до 15 – 20 м/с.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 16 Вересня 2024 в 20:05;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У вівторок, 17 вересня, у Харкові та області мінлива хмарність, без опадів.".