Ночі прохолодніші, по області вдень шквали: погода на Харківщині на 17 вересня

У вівторок, 17 вересня, у Харкові та області мінлива хмарність, без опадів.

У Харкові вночі термометри показуватимуть від 15 до 17 градусів, вдень – 25 – 27, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.

По області вночі температура становитиме від 13 до 18 градусів, вдень – 23 – 28.

Вітер східний – 7 – 12 м/с, по області вдень місцями пориви до 15 – 20 м/с.