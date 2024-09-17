4 маленьких детей оставила мать и ушла в загул на сутки на Харьковщине (фото)
15 сентября мать ушла из дома и оставила больше чем на сутки без присмотра своих четырех маленьких сыновей 2, 3, 6 лет и 10 месяцев в селе Хотимля Чугуевского района, сообщила Нацполиция.
Об этом сообщила соседка семьи. На месте ювеналы увидели грязных и голодных мальчиков 2, 3, 6 лет и 10 месяцев. С детьми находилась посторонняя женщина. Она объяснила, что накануне днем нашла детей без присмотра взрослых. Чтобы с малышами ничего не произошло, неравнодушная соседка ухаживала за четырьмя малолетними ребятами, но когда мать не появилась и на следующий день, сообщила в полицию.
Правоохранители разыскали мать ребят. Всё это время она проводила со знакомыми.
В доме инспекторы обнаружили, что дети проживают в неблагополучных условиях.
Для проведения полного медицинского обследования малышей доставили в больницу Харькова.
В отношении 26-летней матери правоохранители составили админпротокол по ст. 184 (неисполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанности по воспитанию детей) Кодекса Украины.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: діти, дети, мать, Нацполиция, харьковщина, ювенальная превенция;
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- • Дата публикации материала: 17 сентября 2024 в 21:31;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "15 сентября мать ушла из дома и оставила больше чем на сутки без присмотра своих четырех маленьких сыновей 2, 3, 6 лет и 10 месяцев в селе Хотимля Чугуевского района, сообщила Нацполиция.".