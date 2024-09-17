4 маленьких детей оставила мать и ушла в загул на сутки на Харьковщине (фото)

15 сентября мать ушла из дома и оставила больше чем на сутки без присмотра своих четырех маленьких сыновей 2, 3, 6 лет и 10 месяцев в селе Хотимля Чугуевского района, сообщила Нацполиция.

Об этом сообщила соседка семьи. На месте ювеналы увидели грязных и голодных мальчиков 2, 3, 6 лет и 10 месяцев. С детьми находилась посторонняя женщина. Она объяснила, что накануне днем ​​нашла детей без присмотра взрослых. Чтобы с малышами ничего не произошло, неравнодушная соседка ухаживала за четырьмя малолетними ребятами, но когда мать не появилась и на следующий день, сообщила в полицию.

Правоохранители разыскали мать ребят. Всё это время она проводила со знакомыми.

В доме инспекторы обнаружили, что дети проживают в неблагополучных условиях.

Для проведения полного медицинского обследования малышей доставили в больницу Харькова.

В отношении 26-летней матери правоохранители составили админпротокол по ст. 184 (неисполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанности по воспитанию детей) Кодекса Украины.