4 маленьких дітей залишила мати і пішла в загул на добу на Харківщині (фото)

15 вересня мати пішла з дому та залишила більше ніж на добу без нагляду своїх чотирьох маленьких синів 2, 3, 6 років та 10 місяців в селі Хотімля Чугуївського району, повідомила Нацполіція.

Про це повідомила сусідка родини. На місці ювенали побачили брудних і голодних хлопчиків 2, 3, 6 років та 10 місяців. З дітьми знаходилася стороння жінка. Вона пояснила, що напередодні вдень виявила дітей без догляду дорослих. Аби з малечею нічого не сталося, небайдужа сусідка доглядала за чотирма малолітніми хлопцями, але коли мати не з’явилася і наступного дня, повідомила до поліції.

Правоохоронці розшукали матір хлопців. Весь цей час вона проводила зі знайомими.

У будинку інспектори виявили, що діти проживають у неналежних умовах.

Для проведення повного медичного обстеження хлопців доставили до лікарні Харкова.

Щодо 26-річної матері правоохоронці склали адмінпротокол за ст. 184 (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей) Кодексу України.