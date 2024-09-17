4 маленьких дітей залишила мати і пішла в загул на добу на Харківщині (фото)
15 вересня мати пішла з дому та залишила більше ніж на добу без нагляду своїх чотирьох маленьких синів 2, 3, 6 років та 10 місяців в селі Хотімля Чугуївського району, повідомила Нацполіція.
Про це повідомила сусідка родини. На місці ювенали побачили брудних і голодних хлопчиків 2, 3, 6 років та 10 місяців. З дітьми знаходилася стороння жінка. Вона пояснила, що напередодні вдень виявила дітей без догляду дорослих. Аби з малечею нічого не сталося, небайдужа сусідка доглядала за чотирма малолітніми хлопцями, але коли мати не з’явилася і наступного дня, повідомила до поліції.
Правоохоронці розшукали матір хлопців. Весь цей час вона проводила зі знайомими.
У будинку інспектори виявили, що діти проживають у неналежних умовах.
Для проведення повного медичного обстеження хлопців доставили до лікарні Харкова.
Щодо 26-річної матері правоохоронці склали адмінпротокол за ст. 184 (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей) Кодексу України.
Читайте також: 10-річна дівчинка не схотіла вчити уроки та втекла з дому у Харкові
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: діти, мать, Нацполиция, харківщина, ювенальная превенция;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «4 маленьких дітей залишила мати і пішла в загул на добу на Харківщині (фото)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 17 Вересня 2024 в 21:31;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "15 вересня мати пішла з дому та залишила більше ніж на добу без нагляду своїх чотирьох маленьких синів 2, 3, 6 років та 10 місяців в селі Хотімля Чугуївського району, повідомила Нацполіція.".